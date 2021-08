Meilleurs vrais écouteurs sans fil de moins de 5 000 roupies en Inde pour août 2021

Le segment des vrais écouteurs sans fil a connu une forte croissance au cours de la dernière année en Inde. Le même élan est également maintenu en 2021, ce qui a entraîné une croissance de 156% en glissement annuel au premier trimestre 2021. La principale raison de cette hausse est l’augmentation des écouteurs TWS à petit budget en Inde.

Le segment du vrai sans fil économique regorge de nombreuses options. Les fabricants de smartphones comme Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus et Realme se sont déjà lancés et ont lancé leurs véritables écouteurs sans fil en Inde, apportant de nombreuses nouvelles options abordables pour les consommateurs.

Ce sont les meilleurs TWS sous Rs 5 000 :

1. Realme Buds Air 2

2. Oppo Enco W51

3. OnePlus Buds Z

4. Soundcore Liberty 2

5. Élan du bruit

6. Jabra Elite 65t

7. Les CrossBeats évoluent

Avec le lancement de plusieurs véritables écouteurs sans fil en Inde, nous avons un tas de TWS d’un bon rapport qualité-prix qui apportent une excellente qualité sonore ainsi qu’une expérience globale. Dans la liste actuelle, nous avons neuf TWS qui sont tous de marques différentes. Si vous souhaitez sauter dans le train et rejoindre l’armée d’écouteurs Truly Wireless Stereo, voici les meilleurs écouteurs TWS que vous devriez considérer.

Le segment TWS économique propose désormais même une main pleine d’écouteurs avec ANC. En fait, dans cette liste, nous avons trois écouteurs d’Oppo et Realme avec ANC. La durée de vie de la batterie est également un aspect qui semble s’améliorer au fil du temps.

À l’avenir, nous nous attendons également à ce que Poco rejoigne l’armée TWS avec ses Poco Pop Buds.

Meilleurs vrais écouteurs sans fil en Inde sous Rs 5 000 :

1. Realme Buds Air 2

(Chaîne) enfume la concurrence

Caractéristiques

Connectivité : Bluetooth 5.2

Commandes : tactile

Pilote : Hi-Fi de classe Diaomin 10 mm

Micro : Oui

Batterie : jusqu’à 5 heures

Charge : Type-C

Raisons d’acheter

+Excellent ajustement+ANC et qualité sonore+Autonomie de la batterie+Idéal pour les appels

Raisons à éviter

-Aucun geste de contrôle du volume-Pas de charge sans fil

Le Realme Buds Air 2 est un TWS économique avec de nombreuses fonctionnalités regroupées dans un tout petit boîtier. Il apporte l’ANC, la connectivité Bluetooth 5.2, une excellente prise en charge des applications et plus encore pour Rs 3 299. Le Realme Buds Air 2 est notre nouvelle recommandation TWS à petit budget. La star du spectacle ici est la suppression active du bruit qui se dirige vers un TWS à petit budget, du jamais vu auparavant. L’ANC est assez bon pour le prix que Realme lui propose.

L’ajustement est extrêmement confortable et facile à utiliser pendant une période prolongée. La qualité audio est étonnamment meilleure que celle du Realme Buds Air Pro et les basses sont également plus percutantes et percutantes. Il prend en charge les codecs AAC et SBC. Le Realme Buds Air 2 offre principalement un son riche en basses que la plupart d’entre nous préfèrent et il sert bien.

La durée de vie de la batterie est également assez solide avec 5 heures de lecture sans ANC et environ 4 heures et 15 minutes avec l’ANC activé. Une charge complète prendra environ une heure pour passer de 0 à 100. Un rapide 10 minutes offre 90 minutes de lecture. Il manque la fonction de chargement sans fil qui était présente sur le Realme Buds Air. Globalement pour Rs 3 299, le Realme Buds Air 2 ne vous décevra pas.

2. Oppo Enco W51

Caractéristiques

Connectivité : Bluetooth 5.0

Commandes : commandes tactiles

Pilotes : 7 mm dynamique

Micro : Oui

Autonomie de la batterie : jusqu’à 3,5 heures

Charge : port de charge de type C, charge rapide

Raisons d’acheter

+ANC+Bonne expérience audio+Charge rapide

Raisons à éviter

-Autonomie moyenne de la batterie

L’Oppo Enco W51 apporte toutes les bonnes choses de l’Oppo Enco W31 et ajoute une annulation active du bruit avec une signature sonore légèrement meilleure. Tout cela pour moins de Rs 5 000. Il y a un pilote dynamique de 7 mm à bord avec une connectivité Bluetooth 5.0 et une portée d’environ 10 mètres.

Chaque écouteur est emballé avec une batterie de 25 mAh et le boîtier a une batterie de 480 mAh. Sur un seul, l’Oppo Enco W51 peut durer jusqu’à 3,5 heures et avec l’étui inclus, vous obtenez jusqu’à 20 heures de lecture. Cependant, la batterie est assez moyenne ici. Une charge rapide de 15 minutes permet aux écouteurs de fonctionner jusqu’à 3 heures. Vous pouvez changer cela en branchant un chargeur de type C ou en le chargeant sans fil car il est fourni avec la prise en charge de la charge sans fil Qi.

L’Oppo Enco W51 est désormais disponible pour Rs 3 999 sur Flipkart et Rs 4 499 sur Amazon.

3. OnePlus Buds Z

Caractéristiques

Connectivité : Bluetooth 5.0

Commandes : tactile

Pilote : pilotes dynamiques 10 mm, prise en charge Dolby Atmos

Micro : double micro

Batterie : jusqu’à 4 heures

Charge : Type-C, charge rapide

Raisons d’acheter

+Ajustement confortable+Bon son pour le prix+Prix+Classement IP55

Raisons à éviter

-Contrôle tactile limité-Basses pas si percutantes

Les OnePlus Buds Z sont une excellente paire d’écouteurs véritablement sans fil pour ceux qui ont un budget serré. Ils offrent un son décent, une bonne autonomie de la batterie et un ajustement confortable. Cependant, la limitation de la commande tactile et des basses moins percutantes peuvent vous laisser tomber. De plus, les OnePlus Buds Z sonnent mieux que les OnePlus Buds originaux plus chers. Il est livré avec Bluetooth 5.0 et dispose de pilotes dynamiques de 10 mm, avec amplification des basses, stéréo dynamique alimenté par Dolby Atmos et prise en charge du son panoramique.

La signature sonore des OnePlus Buds est respectable pour le prix. La scène sonore et la séparation des instruments sont également correctes. Il y a assez de basses mais ça aurait pu être plus punchy. La durée de vie de la batterie des Buds Z est également comparable à celle des autres du segment. Vous obtenez environ 4 heures de lecture et une charge rapide est également prise en charge. En ce qui concerne la fonctionnalité, les OnePlus Buds Z offrent des options très limitées – double appui et appui long. Il intègre également une détection intra-auriculaire et un indice de protection IP55, ce qui est rare dans le segment.

4. Soundcore Liberty 2

Caractéristiques

Connectivité : Bluetooth 5.0

Commandes : tactile

Pilote : 10 mm

Micro : Oui

Batterie : jusqu’à 8 heures

Charge : Type-C

Raisons d’acheter

+Autonomie de la batterie+Qualité sonore+Support aptX

Raisons à éviter

-Manque la détection intra-auriculaire-Encombrant

Le Soundcore Liberty 2 est un style unique de véritables écouteurs sans fil qui se présentent dans un ajustement de style intra-auriculaire avec des ailettes pour un ajustement solide. Le TWS arbore le Bluetooth 5.0 associé à un lecteur inspiré du diamant de 10 mm. Ces bourgeons prennent également en charge les codecs AAC, SBC et aptX. En termes de signature sonore, vous obtenez des voix claires et des basses percutantes.

Dans le département de la batterie, ces écouteurs sont conçus pour durer jusqu’à 8 heures et jusqu’à 32 heures avec l’étui inclus – l’un des meilleurs du segment. Une charge rapide de 10 minutes offre jusqu’à 2 heures de temps de lecture. Les autres fonctionnalités incluent des commandes tactiles complètes, notamment la lecture/pause, le saut de piste et l’assistant vocal.

5. Élan du bruit

Caractéristiques

Connectivité : Bluetooth 5.2

Commandes : tactile

Conducteur : conducteur en titane de 6 mm

Micro : double micro

Batterie : jusqu’à 8 heures

Charge : Type-C

Raisons d’acheter

+Prise en charge Bluetooth 5.2+ENC+aptX

Raisons à éviter

-Encombrant -Pas si lourd que ça

Le dernier produit du fabricant audio et portable populaire, le Noise Elan est dans la liste pour deux raisons. Premièrement, il apporte la suppression du bruit environnemental (ENC) sur le budget et la connectivité Bluetooth 5.2, qui sont toutes deux rares dans ce segment. Avec la fonction ENC intégrée, le Noise Elan peut supprimer le bruit environnemental. Les écouteurs sont livrés avec un total de quatre micros, deux sur chaque bourgeon, ce qui offre une meilleure annulation du bruit. Pour l’audio, le Noise Elan arbore un pilote en titane de 6 mm avec prise en charge du son adaptatif Qualcomm aptX.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, elle peut durer jusqu’à 8 heures avec une seule charge et avec l’étui fourni, le TWS peut aller jusqu’à 36 heures, soit quatre cycles de charge supplémentaires. Ce sont également de véritables écouteurs sans fil de style intra-auriculaire avec des embouts interchangeables. Il est livré avec des commandes tactiles complètes qui effectuent des opérations telles que gérer les pistes, régler le volume et il existe également un mode de transparence avec lequel vous pouvez être au courant de ce qui se passe autour de vous tout en écoutant votre musique et enfin, il existe un mode de jeu dédié avec 80 ms faible latence.

6. Jabra Elite 65t

Caractéristiques

Connectivité : Bluetooth 5

Commandes : tactile

Pilote : 6 mm

Micro : quatre micros

Batterie : jusqu’à 5 heures

Charge : Type-C

Raisons d’acheter

+Design sobre+Excellente autonomie de la batterie+Qualité sonore équilibrée

Raisons à éviter

-Écouteurs glissants et étui – Sélection d’embouts d’oreille limitée

Initialement lancé pour Rs 12 999, le Jabra Elite 65t est désormais disponible pour Rs 3 999. Il apporte un équilibre parfait entre convivialité, fonctionnalités et qualité sonore. Il offre une connexion fiable et est un plaisir à utiliser au quotidien. De plus, vous obtenez une bonne autonomie de la batterie avec jusqu’à cinq heures sur une seule charge et le boîtier est bon pour 10 heures supplémentaires (2 cycles).

De plus, le Jabra Elite 65t offre une bonne isolation phonique et vous pouvez également régler le bruit ambiant quand vous le souhaitez. Les écouteurs s’allument automatiquement lorsqu’ils sont retirés de l’étui et s’éteignent lorsqu’ils sont remis dans l’étui de charge. Vous pouvez utiliser un écouteur à la fois, bien que l’écouteur droit fasse office de maître. La qualité sonore globale est excellente – c’est équilibré. Il est également livré avec un support d’application.

7. Les CrossBeats évoluent

Caractéristiques

Connectivité : Bluetooth 5

Commandes : tactile

Pilote : 9 mm, double pilote

Micro : Oui

Batterie : jusqu’à 12 heures

Charge : Type-C

Raisons d’acheter

+Bonne qualité sonore+Autonomie de la batterie+Design

Raisons à éviter

– Ne convient pas à tous

Alimentés par le chipset QCC3020 et couplés à Bluetooth 5.0, les écouteurs CrossBeats Evolve sont conçus pour durer jusqu’à 24 heures avec l’étui inclus et avec 12 heures d’achat sur une seule charge, ce qui ressemble à un étirement. En termes de design, les écouteurs ont un look semi-transparent unique, qui offre un look époustouflant. Mais, en raison de la grande taille, la coupe peut ne pas convenir à tous.

À l’intérieur, ces écouteurs sont alimentés par un double pilote de 9 mm avec un microphone également. Pour charger, le TWS utilise un port de type C et ceux-ci sont également IPX4 résistants à la sueur et à l’eau. Il prend en charge les codecs HFP, SBC, HSP, A2DP, AVRCP, AAC. L’ensemble est un peu volumineux et pèse 221 grammes.

Realme Buds Air 2Oppo Enco W51OnePlus Buds ZSoundcore Liberty 2Élan de bruitJabra Elite 65tCrossBeats évolue

Ce sont quelques-uns des meilleurs écouteurs sans fil True disponibles en Inde actuellement. Dans un avenir proche, nous pouvons nous attendre à ce que davantage d’écouteurs arrivent sur le marché à un prix abordable.

Suivez TechRadar India sur Twitter, Facebook et Instagram !