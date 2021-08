Meilleurs vrais écouteurs sans fil en 2021: quels écouteurs acheter

Les vrais écouteurs sans fil sont désormais monnaie courante. Fini le temps où il n’y avait que deux ou trois options sur le marché. De nos jours, il y en a des centaines. Cela, bien sûr, peut rendre difficile la recherche du meilleur véritable casque sans fil pour vos besoins.

C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide.

Il y a un certain nombre de choses à considérer avant d’acheter une véritable paire d’écouteurs sans fil. Si vous êtes dans l’écosystème d’Apple, alors une paire d’AirPods ou d’AirPods Pro pourrait être mieux pour vous. Sinon, cela vaut la peine d’ignorer complètement les AirPod. Vous devrez également réfléchir à la durée de vie de la batterie, à savoir si vous souhaitez une suppression du bruit et à la manière dont vous prévoyez de les utiliser. Si vous prévoyez de garder souvent l’étui de charge dans votre poche, vous aurez besoin d’un étui suffisamment petit pour tenir dans une poche.

Sans plus tarder, voici les meilleurs vrais écouteurs sans fil du moment.

Meilleur vrai casque sans fil dans l’ensemble : Sony WF-1000XM4

Avantages: Excellente qualité audio, nombreuses fonctionnalités intelligentes, bon ajustement, réduction du bruit

Les inconvénients: Cher

Sony fabrique depuis longtemps certains des meilleurs écouteurs grand public, et le Sony WF-1000XM4 en est un parfait exemple. Ces écouteurs réorganisent complètement les véritables écouteurs sans fil de Sony, offrant un meilleur ajustement, une meilleure qualité audio et plus de fonctionnalités que leurs prédécesseurs.

L’une des meilleures choses à propos des écouteurs de Sony récemment a été leur intelligence. Ces écouteurs offrent des choses comme la fonction de conversation de Sony qui active automatiquement le mode transparence, ainsi qu’un égaliseur dans l’application, et plus encore. Non seulement cela, mais ils ont également une excellente technologie de suppression du bruit, et elle peut également être ajustée. Le mauvais côté? Ce sont parmi les vrais casques sans fil les plus chers du marché.

Meilleur vrai casque sans fil pour les utilisateurs Apple : AirPods Pro

Avantages: Bonne qualité audio, fonctionne bien avec les appareils Apple, fonctionnalités uniques

Les inconvénients: Cher

Si vous vivez dans l’écosystème d’Apple, les AirPods Pro sont facilement le véritable casque sans fil pour vous. Non seulement les écouteurs ont cette conception AirPods et s’adaptent bien à la plupart des oreilles, mais ils offrent également des tonnes de fonctionnalités super intelligentes qui ne fonctionnent que sur les produits Apple.

Beaucoup de ces fonctionnalités sont en fait très utiles. Par exemple, la commutation automatique permet au casque de basculer rapidement entre votre iPhone, iPad et Mac lorsque vous les utilisez. De plus, Spatial Audio donne à votre son une sensation 3D particulièrement agréable lorsque vous regardez des films. Les écouteurs offrent également une bonne suppression du bruit et une autonomie de batterie décente. Ils sont un peu chers, mais si vous êtes un utilisateur Apple, ils en valent la peine.

Meilleur vrai casque sans fil pour le sport : Beats Powerbeats Pro

Avantages: Excellent ajustement, qualité audio solide, bonne intégration Apple

Les inconvénients: Boîtier de charge énorme, toujours un peu cher

À la recherche d’un véritable casque sans fil pour le sport et l’entraînement ? Les vrais écouteurs sans fil Beats Powerbeats Pro sont un excellent choix. Ces écouteurs sonnent non seulement très bien, mais ils offrent également un ajustement de style tour d’oreille qui les maintient dans vos oreilles même lors de mouvements intenses.

En tant qu’écouteurs Apple, les écouteurs Beats Powerbeats Pro offrent également des fonctionnalités telles que la commutation automatique, ce qui est très utile. Ils ne suppriment pas le bruit et n’ont pas de fonctionnalités premium comme Spatial Audio, mais pour courir et s’entraîner, ils sont toujours la voie à suivre.

Véritables écouteurs sans fil au meilleur son : Master & Dynamic MW08

Avantages: Bon ajustement, excellente qualité audio, antibruit

Les inconvénients: Cher

Master & Dynamic a construit certains des meilleurs écouteurs au cours des dernières années, et les écouteurs MW08 ne font pas exception. Ces écouteurs peuvent être chers, mais si vous recherchez une paire d’écouteurs au son exceptionnel, c’est la voie à suivre.

Ce ne sont pas seulement des écouteurs qui sonnent bien. Master & Dynamic a également fait du bon travail pour s’assurer que ces écouteurs s’adaptent bien à vos oreilles, sans tomber. Et, ils fonctionnent avec une application qui vous permet de contrôler la suppression du bruit et l’égalisation de l’audio.

Il y a un inconvénient à considérer. Ces écouteurs sont plus chers que tous les autres écouteurs de cette liste – ils représentent donc un peu un investissement. Et, bien qu’ils aient la suppression du bruit, ce n’est pas le meilleur.

Meilleur vrai casque sans fil à moins de 100 $ : Samsung Galaxy Buds Plus

Avantages: Pas cher, bonne autonomie, recharge sans fil

Les inconvénients: Pas aussi intelligent que d’autres

Tout le monde ne veut pas dépenser une tonne d’argent pour une véritable paire d’écouteurs sans fil. Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus économique, les Samsung Galaxy Buds Plus sont la solution. Notez que le prix de détail de ces écouteurs est de 150 $, mais ils sont systématiquement réduits à environ 100 $.

Malgré le prix inférieur, les écouteurs ont encore beaucoup à offrir. Par exemple, ils offrent une recharge sans fil, ainsi qu’un étui de recharge relativement compact qui devrait les rendre facilement empochables. Ils ont également une bonne autonomie de batterie et un son assez bon.

Alors qu’est-ce qui ne va pas chez eux ? Eh bien, les Galaxy Buds Plus n’ont pas de suppression du bruit, et bien qu’ils sonnent bien, ils ne sonnent pas aussi bien que certaines des autres options de cette liste.

Meilleur vrai casque sans fil avec Alexa : Amazon Echo Buds 2

Avantages: Intégration avec Alexa, suppression du bruit, qualité audio solide, peu coûteux

Les inconvénients: La suppression du bruit n’est que bien

Si vous recherchez une paire d’écouteurs que vous pouvez utiliser avec Alexa, alors les Amazon Echo Buds 2 sont probablement les écouteurs à acheter. Ces écouteurs offrent une suppression du bruit et une qualité audio solide, et ils vous permettent d’interagir avec Alexa chaque fois que vous les portez.

Malgré le prix inférieur, ces écouteurs ont toujours la suppression du bruit, ce qui est une très bonne touche, malgré le fait que la technologie de suppression du bruit n’est pas aussi bonne que sur d’autres écouteurs. Ils sonnent également très bien pour le prix et ont une autonomie de cinq heures.