Meitu perd 17,3 millions de dollars en Bitcoin, gagne 14,7 millions de dollars en Ether

Meitu a signalé des pertes de 17,3 millions de dollars sur ses avoirs en Bitcoin, et son investissement dans Ether a rapporté 14,7 millions de dollars malgré la récente récession de la crypto-monnaie.

La société de technologie de Hong Kong Meitu a pris un coup de 17,3 millions de dollars dans ses avoirs en Bitcoin (BTC), mais du bon côté, ses avoirs en Ether (ETH) ont rapporté 14,7 millions de dollars.

Le développeur d’applications de style Photoshop populaire a dépensé un total de 100 millions de dollars en BTC et ETH entre mars et avril de cette année, acquérant un total de 940,89 BTC pour 49,5 millions de dollars et 31 000 ETH pour 50,5 millions de dollars.

Selon une annonce volontaire mardi de Meitu, la juste valeur de ses avoirs en BTC et ETH est basée sur les prix du marché au 30 juin, qui est le dernier jour des résultats intermédiaires semestriels de la société, selon les normes internationales d’information financière. .

À la fin du deuxième trimestre le 30 juin, les avoirs en BTC de Meitu représentaient 32,2 millions de dollars et son ETH 65,2 millions de dollars, marquant une baisse globale de 2,6 millions de dollars par rapport à son investissement initial de 100 millions de dollars.

La société comptabilise les actifs cryptographiques comme des « actifs incorporels du modèle de coût » dans les résultats intermédiaires, et la perte de BTC devrait être comptabilisée en tant que « perte de valeur”, tandis que les gains d’ETH ne seront pas comptabilisés en tant que « bénéfice. ce moment. comme vendu.

Les résultats intermédiaires n’ont pas changé les sentiments haussiers de la société envers les crypto-monnaies, et l’annonce réitère :

“Le conseil d’administration estime que l’industrie de la blockchain n’en est qu’à ses balbutiements et que les crypto-monnaies ont une large marge d’appréciation de la valeur à long terme.”

Le rapport indique qu’en raison de la vision à long terme de l’entreprise, “il n’est actuellement pas prévu de vendre la même chose dans un proche avenir”.

Fait intéressant, la société a également fourni une juste valeur mise à jour de ses avoirs en ETH et BTC en date de mardi, révélant un gain global de 5,2 millions de dollars sur son investissement initial, l’ETH représentant 72,4 millions de dollars et le BTC légèrement jusqu’à 32,8 millions de dollars.

Connexes: Ether “retourne” déjà Bitcoin, déclare le PDG de Celsius

Ether pourrait gagner encore plus si le populaire compte Twitter Crypto, CroissantEth, a raison avec son fil contenant 24 raisons pour lesquelles l’ETH est sous-évalué.

24 raisons pour lesquelles $ ETH est extrêmement sous-évalué … Un fil de – croissant (@CroissantEth) 7 juillet 2021

Outre les cas d’utilisation évidents d’ETH dans les contrats intelligents (finance décentralisée et jetons non fongibles) et la prochaine mise à jour EIP-1559 et la transition éventuelle vers Eth2, CroissantEth a souligné le fait que 94 des 100 meilleures applications décentralisées sont basées sur le réseau Ethereum. .

“Ces protocoles ont souvent de nombreux cas d’utilisation supplémentaires impliquant $ ETH, créant ainsi les bases de l’économie du Web 3.0”, a-t-il déclaré.

CroissantEth souligne également les pièces stables utilisant le réseau Ethereum, citant Tether (USDT), USD Coin (USDC), MakerDao’s Dai et TrueUSD (TUSD), car il a souligné leurs capitalisations boursières de plusieurs milliards de dollars et a souligné que l’USDC est passé d’un marché Plafond de 4 à 25 milliards de dollars cette année.

2. Stablecoins $ ETH abrite de nombreux stablecoins qui se sont développés dans des cas d’utilisation énormes : $ USDT : $ 62B $ USDC : $ 25B $ DAI : $ 5B $ TUSD : $ 1.5B Ils sont très populaires pour une utilisation sur DeFi, et VISA acceptera bientôt le règlement tx en $ USDC $ USDC est passé d’un mcap de 4 milliards de dollars à 25 milliards de dollars cette année pic.twitter.com/fP8gufNeAd – croissant (@CroissantEth) 7 juillet 2021

Les métavers, les jeux et la terre numérique reçoivent également des mentions notables, citant leur énorme potentiel de croissance, ainsi que les solutions de couche deux et les organisations autonomes décentralisées, pour n’en nommer que quelques-unes.