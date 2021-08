MeitY Startup Hub collabore avec Paytm pour soutenir les startups de la deep-tech

Le partenariat aidera les startups indiennes en leur donnant accès à des opportunités de mentorat, de réseautage et d’affaires

Le MeitY Startup Hub (MSH), une initiative du ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY), a conclu un protocole d’accord avec la plateforme de paiement numérique Paytm. Avec cette collaboration, MSH et Paytm visent à faire évoluer les startups de haute technologie en fournissant un accès à des plateformes, des séries de connaissances, des experts, des ressources et une communauté plus large de parties prenantes. De plus, la collaboration se concentre également sur la promotion de partenariats avec des incubateurs, des accélérateurs, des investisseurs, ainsi que sur l’offre d’une boîte à outils de démarrage pour relever les défis des paiements, de la distribution et de la croissance pour les startups en démarrage.

Le partenariat prévu vise également à aider les startups avec un mentorat et des conseils à travers une série de discussions sur les licornes pour créer davantage de licornes en Inde. Grâce au protocole d’accord, les startups bénéficieront des services de passerelle de paiement subventionnés.

Selon Praveen Sharma, vice-président senior de Paytm, son partenariat avec MSH apportera de nombreux avantages à l’écosystème des startups indiennes. Il aidera les startups indiennes en leur donnant accès à des opportunités de mentorat, de réseautage et d’affaires, a noté Sharma. « Nous pensons que l’approche collaborative s’avérera vraiment bénéfique pour les startups indiennes », a-t-il commenté.

« MeitY Startup Hub, grâce à son association avec Paytm, vise à créer un solide écosystème de startups de haute technologie en fournissant un soutien aux innovateurs novateurs et axés sur les solutions. L’ADN entrepreneurial de Paytm, l’accent mis sur la mise à l’échelle responsable, l’orientation produit futuriste et l’expertise interne en haute technologie représentent une combinaison de ressources et un environnement propice aux startups indiennes pour apprendre, grandir et atteindre les sommets du succès à l’échelle mondiale », AK Garg, senior directeur, division innovation et DPI, MeitY, a déclaré.

Paytm, propriété de la plus grande société indienne d’Internet mobile, One97 Communication platform, propose des solutions de paiement complètes aux consommateurs, aux commerçants hors ligne et aux plateformes en ligne. L’alliance stratégique entre MSH et Paytm rassemble diverses parties prenantes, met en synergie les ressources pour créer un environnement propice, a déclaré Paytm dans un communiqué.

