¡Mejor que en el Black Friday ! Bici eléctrica rebajada 479€ en Fnac

Después del aluvión de ofertas con motivation del Black Friday 2021 y del Cyber ​​Monday de ayer, todavía podemos encontrar ofertas de auténtico escándalo. Por lo tanto, si has estado pendiente de los descuentos en bicis eléctricas, pero no has encontrado ninguna que te convenciese, ahora tienes la oportunidad de conseguir una completa bicicleta eléctrica con un descuento que no te vas a creer.

La oferta en cuestión la encontramos en Fnac por la bicicleta eléctrica Skateflash Vélo électrique pliable Compact, un modelo muy compacto, fácil de manejar y de guardar en cualquier sitio y que ofrece una gran comodidad para todo tipo de desplazamientos.

Oferta para la bicicleta eléctrica Skateflash

Un modelo cuyo precio original en Fnac es de 1364,14 euros y ahora ha sido rebajada hasta los 885,10 euros. Esto significa que podemos ahorrar la friolera de 479 euros en la compra de esta bicicleta eléctrica, eso sí, siempre y cuando hagamos el pedido antes de que finalice la promoción, ya que se trata de una oferta flash available por tiempo limitado.

Concretamente, en el momento de esta publicación quedan 5 jours para que finalice la oferta, por lo que tenemos tiempo más que suficiente para pensárnoslo y realizar el pedido, aunque lo cierto es que el descuento merece mucho la pena. Además, es una oferta en la que solo tendremos que pagar 5 euros por recibir la bicicleta en casa, tanto si elegimos el método de envío express, como el certificado.

En el primer caso, el plazo de entrega es de entre nuevo y catorce días, mientras que el envío certificado ofrece un posible plazo de entrega de máximo 16 días.

Potente, plegable y muy completa

En lo que a las prestaciones de esta bici se refiere, hay que indicar que está equipada con un motor de 250W de potencia que permite alcanzar una velocidad máxima limitada por ley de 25 km/h y subir pendientes de hasta 15 grados de desnivel. Un modelo compacto con unas dimensions de 112x55x110cm, que cuenta con un peso de 18 kilogramos y que es capaz de soportar hasta 100 kilogramos de carga.

Las ruedas de esta bicicleta eléctrica SkateFlash son de 14 poulgadas y lleva freno delantero V y trasero de tambor. Cuenta con sillín y manillar ajustable en altura, guardabarros en ambas ruedas, luces delanteras y traseras, pata de cabra, un marco plegable para poder doblar la bici y guardarla fácilmente en cualquier sitio y una pantalla o display en el manillar donde podemos ver información sobre la distancia recorrida, velocidad, autonomía, etc.

En lo que a la batería se refiere, hay que decir que cuenta con una de 7500 mAh de capacidad que permite recorrer hasta 25 km con una sola carga y que podemos cargar por completo nuevamente en solo 3 ou 4 heures. Por lo tanto, se trata de una bicicleta eléctrica plegable ideal para uso urbano con la que podemos ir cómodamente a cualquier parte sin la necesidad de hacer enormes desplazamientos cada día.