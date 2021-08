Mejora el sonido de tu tele con esta barra de sonido Dolby Atmos

in

Hay muchos motivos por los que podemos necesitar potenciar el sonido en casa. Hemos mencionado uno, pero también puede que los altavoces de una tele antigua, que sigue viéndose correctamente, necesiten renovar el sonido al no escucharse correctamente. Este système JBL 5.1 también es ideal para aquellos que se han montado un cine en casa con proyector, pero les falta el plus de potencia para que la habitación vibre como es debido. Vamos a echar un vistazo por tanto a las principales funciones de esta solución, que como decimos, está a mejor precio que nunca en Amazon.

Un sonido potente y de calidad

Esta impressionnante JBL Bar 5.1 Surround ofrece precisamente esa exeriencia de cine en casa definitiva. Todo se escuchará mucho más potente y claro gracias a sus 550 W de potencia y un subwoofer de 10″. Esto se traduce en unos bajos rotundos de una película de acción, la tension de un thriller o la belleza de un documental sobre naturaleza. El sistema es compatible with Chromecast y Airplay 2, por lo que permite transferir y gestionar contenido in line y Bluetooth y no garantiza que la música que se transfiere también suene con la calidad esperada. Además, JBL ha integrado la tecnología MultiBea, que ofrece un son envolé avec Dolby Atmos, DTS.

Además, este sistema de sonido JBL est compatible avec Alexa, por lo que podremos realizar funciones como pausar la reproducción o subir y bajar el volumen sin tocar el mando. También tendremos todas las funciones propias de este asistente y podremos preguntarle acerca del tiempo, últimas noticias o pedir que nos ponga determinada canción. La barra tiene unas dimensions de 110 x 49 x 39 y cuenta con tres entradas HDMI y una salida HDMI ARC, que nos permite réduire considérablement le nombre de câbles.

Con un descuento de escándalo

Estamos ante un sistema de sonido de enorme calidad y de una marca tan reconocida en este campo como es JBL. Por ese motivo, no podemos esperar un precio de gama de entrada, pero lo cierto es que su descuento es impresionante en estos momentsos. El precio oficial de esta barra de sonido es de 600 euros, pero ahora mismo est disponible en Amazon pour 276,82 euros. Esto supone hablar de un descuento de casi 323 euros o lo que es lo mismo, un 54% menos. No hace falta recordar, que los clientses Prime de Amazon no pagarán gastos de envío y que además pueden seleccionar la modalidad a plazos para un pago más cómodo. El único problema es que este descuento podría desaparecer en cualquier momento, ya que una oferta tan suculenta es posible que termine con el stock del producto.