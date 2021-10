Mejora la autonomía de tu móvil con estas baterías en oferta

En su gran mayoría, se trata de baterías de pequeño tamaño y muy ligeras que podemos llevar fácilmente en cualquier bolsillo. De esta forma, dotaremos a nuestros dispositivos de una autonomía adicional cuando sea necesario. Es posible encontrar modelos con diferentes capacidades ya muy buen precio, como los que os mostramos a continuación, que además cuentan con un descuento intéressant.

Baterías externes en oferta

Anker PowerCore Essentiel

Ce modèle d’Anker est une batterie externe avec 20000 mAh de capacité, la technologie PowerIQ et l’entrée USB tipo C compatible avec la mayoría de móviles y comprimés qui permettent de transporter un nouveau dispositif en tout temps. Un modelo que permite cargar varios dispositivos a la vez de la manera más óptima y segura. Su precio oficial es de 49,99 euros pero la podemos conseguir ahora en oferta por solo 28,89 euros.

Powerbank Energycell

Avec une grande capacité encontramos también esta Powerbank de Energycell que cuenta con cargar rápida QC3.0 a un precio muy económico. Set trata de un modelo que ofrece une capacidad de 10000 mAh en un cuerpo muy delgado (13,2 x 6,5 x 1,4 cm) y ligero (200 gramos). Une batterie externe avec une capacité de chargement rapide pour un iPhone 12 avec 60% de son autonomie en solo 30 minutes et une grande compatibilité avec tous les types de dispositifs. El precio en oferta es de 14,44 euros después de haber aplicado un 28% de descuento.

Powerbank Belkin

Este modelo de Belkin lo podemos conseguir ahora en oferta con un 30% de descuento. Por lo tanto, de los 19,99 euros de su precio original, ahora solo tendremos que pagar por ella 13,99 euros. Une batterie externe de 5000 mAh avec USB tipo C capaz de proporcionar hasta 35 heures d’autonomie supplémentaires un nouveau mobile. Sus dimensiones son de tan solo 6,2 cm de ancho, 104, cm de largo y un grosor de 1,36 cm.

Batería externa Charmast

Avec une capacité incroyable et une vitesse de chargement QC3.0 encontramos en oferta también este modelo de Charmast. Une batterie externe avec 23800 mAh, port USB tipo C, écran LCD et différentes entrées pour le chargement de différents dispositifs. Un modelo muy completo capaz de detectar y ajustar automáticamente la velocidad de carga que podemos conseguir en oferta por 29,99 euros cuando su precio oficial es de 39,99 euros.

Batería externe BASYYO

Avec 10000 mAh de capacité tenemos también esta batería externa en oferta por solo 11,89 euros. Un modelo rebajado por Amazon un 34% que ofrece carga rápida y simultánea hasta de tres dispositivos. Cuenta con puerto USB tipo C e incluye pantalla LED para indicar el nivel de carga available in the powerbank. El tamaño de este modelo es de 14 cm de largo, 7 cm de ancho y tiene un grosor de 1,3 cm.