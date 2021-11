Mejora tu Xiaomi Mi Smart Band 6 avec des accessoires et des offres

Cada vez fils más personas las que hacen uno de una smartband o pulseras de actividad. Desde aquellos a los que les gusta hacer deporte de manera habitual y controlar sus entrenamientos, hasta los que buscan controlar ciertos aspectos de su saludo o aquellos que simplemente quieren recibir las notificaciones de sus mensajes o llamadas del móvil directamente en la muñeca. De cualquier modo, uno de los modelos de referencia es sin duda la Xiaomi Mi Band 6, tu as una de las pulseras que mejor relación calidad-precio ofrece. Si tienes una o estás pensando comprarla, estos son algunos de los mejores accessoires en oferta para este modelo.

Sin duda, una de las grandes características de esta pulsera del fabricante asiático es que podemos encontrar un buen número de correas compatibles with the Xiaomi Mi Band 6 a muy buen precio. Esto nos permite personalizar el dispositivo y convertirlo en el accesorio ideal para cada día, sin embargo, hay otros accesorios muy interesantes que nos permite proteger nuestra pulsera, hacer uso de ella de una manera distinta o aquellos que no nos deben faltar en ningún momento.

Accessoires pour Xiaomi Mi Band 6 et offre

Protecteurs de pantalon (Pack de 5uds)

Uno de los mayores riesgos cuando llevamos puesta nuestra Xiaomi Mi Band 6 es rozar la pantalla con cualquier golpe sin darnos cuenta. Por lo tanto, es important hacernos con unos protectores de pantalla que protejan la pantalla de nuestra pulsera de este tipo de rallones o golpes. En esta ocasión, podemos encontrar en oferta un pack de 5 unidades por solo 10,99 euros fr Amazon.

Protecteurs de pantalon (Pack de 6uds)

Otro pack de protectores de pantalla para la Xiaomi Mi Band 6 que encontramos en oferta es este del fabricante LK. Set trata de un pack de seis unidades que tiene un precio de 10,99 euros y que cuenta con un cupón del 5%. Para aprovecharnos de la rebaja, lo único que tenemos que hacer es marcar la casilla del cupón que aparece en la ficha del producto y completer el proceso de compra. Antes de realizar el pago veremos reflejado el descuento y el precio final por este pack, que será de 10,44 euros.

Funda protectora avec clip

Un accessoire muy interesante es este protector con clip. Una cubierta de silicona donde podemos meter el propio dispositivo una vez que lo separamos de la correa y que nos permite llevarlo en cualquier parte, el cuello de la camiseta, cordones de las zapatillas, etc. Esta cubierta está available in un montón de colores, es compatible avec Xiaomi Mi Band 6 et tiene un precio en oferta de unos 6,23 euros fr eBay.

Cargador de repuesto

Por supuesto, uno de los accesorios indispensables para nuestra pulsera es el cargador. Lo cierto es que cuando compramos una lo lógico es que venga acompañada de uno, pero si ese se nos ha perdido, no funciona bien o queremos tener dos para tener uno siempre a mano allá donde vayamos, ahora es un buen momento para comprarlo. Concretamente, es posible conseguir este cargador para la Xiaomi Mi Band 6 del fabricant Young & Ming a un precio de tan solo 9,55 euros sur Amazon.