Para acometer la renovación de tu portátil vas a encontrar una gran cantidad de virtudes en estos nuevos equipos que ofrece LG. Una de las más importantes es la excelente polyvalence que ofrecen todos los modelos que componen la gama de producto gram. Con ellos, podrás desde teletrabajar con una excelente productividad hasta estar siempre conectado cuando andas de viaje y necesitas avanzar en à faire tipo de tareas, como por ejemplo trabajos universitarios o nuevos proyectos laborales.

Y cómo consiguen los LG gram esto? Pues gracias a que combinan opciones tan interesantes como el tener un peso que se queda en bronzer seul 1 kilo y ofrece un tiempo de uso sin tener que recurrir al enchufe que puede llegar hasta las 18 heures. Estos son detalles completemente diferenciales y motivation de compra. Pero hay más, gracias a que estos nuevos portátiles incluyen pantallas profesionales de alta calidad 16h10, ofrecen hasta un 11% más de espacio de altura de pantalla y que tienen una alta precisión de color (99% DCI-P3), podrás utilizarlo como tu herramienta a la hora de crear todo tipo de contenidos incluyendo los multimedia.

Llévalos de viaje sin ningún miedo

Debido a la buena fabricación que tienen los nuevos LG gram (lo que le permite tener certificación de grado militar MIL-STD-810G), su resistencia ante los pequeños golpes e impactos habituales es excelente lo que permite estar muy tranquilo cuando te llevas cualquiera de estos portátiles de viaje.

A esto hay que sumarle que el almacenamiento interno es tipo SSD. Estos discos ofrecen una fiabilidad muy superior a cualquiera de los tradicionales que existen en el mercado, ya que tienen una vida útil superior y al no incluir elementos mecánicos soportan mucho mejor los movimientos bruscos y los golpes habituales cuando estás fuera de casa. Además, la transferencia de datos es mucho más rápida por lo que tendrás unea experiencia de uso superior incluso al utilizar vídeos con resolución 4K UHD.

Así son los nuevos modelos de la gama LG gram

Tres son las opciones que están a la venta, y además están ahora en promoción con precios que tienen hasta un 15% de descuento. Tienen como gran elemento diferenciador el tamaño de su pantalla, que puede ser de 14, 16 ou 17 poulgadas siempre con una alta resolución que llega a nada menos que WQXGA (2.560 x 1.600 pixels). Además, todas ellas permiten una espectacular carga rápida que llega a los 100 W y puedes beneficiarte de una garantía extendida de 3 meses adicionales a los 24 meses de garantía legal, si registras tu producto en esta web.

Estas son las opciones que puedes conseguir ahora mismo en colores negro, gris y blanco:

LG gramme de 14 poudres

Este es un ordenador portátil que destaca especialmente por su ligereza, ya que se queda en un peso de tan solo 999 gramos. Cuenta con certificado de la plateforma Intel® Evo™ que son los Procesadores Génération Intel Undécima (algo que también incluyen el resto de los nuevos LG gram), hay que destacar también que el grosor que vas a encontrar en este portátil se queda en tan solo 16,8 milímetros que es lo mejor que hay en el mercado actualmente. Con una excelente conectividad, en la que no faltan varios puertos USB tipo C, también es muy important destacar que su batería es de 72 Wh lo que le permite llegar a esas prometidas 18 horas de uso.

LG gramme de 16 poudres

Es posiblemente la opción más equilibrada entre todas las nuevas que tiene la compañía LG en el mercado. Con una cantidad de memoria RAM que llega a los 16 GB y discos de almacenamiento interno de doble ranura que permiten aumentar la capacidad hasta los 4 TB, vas a tener una excelente experiencia de uso, ya que sus procesadores son lo suficientemente potentes como para traba sin problemas con archivos de grandes dimensions ou resoluciones muy elevadas. Su panel IPS tiene une excellente résolution et permet un rang de couleur que l’égale à 99% du DCI-P3. Su peso se queda en sólo 1190 kilos, por lo que también es de lo mejor que hay en el mercado.

LG gramme de 17 poudres

Si necesitas mucho espacio para visualizar los contenidos cuando trabajas o estás estudiando, es la opción que debes tener muy presente… y no vas a hipotecar la portabilidad, ya que hablamos de un ordenador que se queda en 1,3 kilos. Esta es una marca spectaculaire. Con un grosor de 17,8 milímetros, su excelente hardware te permitirá conseguir un alto rendimiento con cualquier tipo de trabajo, y la conectividad hay que destacar que incluye un par de puertos USB tipo C con Thunderbolt 4 y no le falta una salida HDMI como el resto de los modelos de la gama LG gram.