Mejuri annonce de nouveaux objectifs de développement durable et l’ouverture d’un magasin à Londres – WWD

Mejuri s’est rapproché de certains chiffres de ventes marquants alors qu’il se prépare à une nouvelle phase de croissance consciente. La marque de bijoux en vente directe destinée aux femmes du millénaire a désormais atteint 1 million de clients et 2 millions de pièces vendues. En mai, ce dernier chiffre était de 1,4 million, ce qui équivaut à plus d’un demi-million de bijoux vendus cet été seulement.

Aujourd’hui, la société dévoile ses plans pour trois nouveaux magasins de détail, qui ouvriront avant la fin de 2021. Mejuri a également fixé de nouveaux objectifs de développement durable avant un rapport d’audit tiers qui a été sanctionné dans l’espoir d’atteindre des objectifs plus limités.

Le premier magasin, qui devrait ouvrir ses portes plus tard ce mois-ci dans le quartier londonien de Marylebone, marque la poussée de vente au détail physique de Mejuri en dehors de l’Amérique du Nord. L’entreprise a commencé à vendre au Royaume-Uni via sa boutique en ligne l’année dernière.

« C’est un quartier parfait où se trouvent nos consommateurs et nous le voyons comme un mélange de style de vie et de shopping. C’est un point de départ important pour nous sur le marché britannique », a déclaré la cofondatrice et directrice générale Noura Sakkijha.

Elle a déclaré que, contrairement aux attentes, les acheteurs basés au Royaume-Uni n’ont pas trop hésité par rapport aux tendances d’achat observées aux États-Unis et au Canada.

« Le consommateur au Royaume-Uni est plus conscient du vermeil, mais nous constatons un appétit similaire à celui d’un client nord-américain – envers les pièces de superposition de 14 carats. C’est quelque peu différent de ce que nous pensions, mais dans l’ensemble, il y a beaucoup moins de frictions pour expliquer ce qu’est le vermeil », a déclaré Sakkijha.

Deux autres nouveaux magasins Mejuri, un à Vancouver et un deuxième à Los Angeles sur About Kinney à Venise, ouvriront avant la fin de l’année. Mejuri possède cinq magasins aux États-Unis et un à Toronto, pour un total de neuf avant 2022.

Avec cette nouvelle, Mejuri révèle également sa volonté d’aller plus loin dans l’approvisionnement en matériaux durables. La société a estimé que l’or est son matériau le plus utilisé et qu’elle avait donc la plus grande opportunité de réduire l’impact environnemental.

Mejuri s’est fixé comme objectif que 70 % de son approvisionnement en or provienne de sources recyclées. Actuellement, cette portion est d’environ 40%, a déclaré Sakkijha.

« En fin de compte, le nom du jeu pour nous est une traçabilité à 100 % sur tous nos matériaux de base. Ce que nous voulons réaliser n’est pas facile, mais ce processus nous permet de comprendre ce qui se passe et de comprendre notre impact sur l’environnement et les personnes », a déclaré Sakkijha, qui a noté qu’un objectif initial de 70 % avait été défini comme un objectif à court terme plus réalisable. .

“Commencer avec l’or, ça fait du bien”, a-t-elle déclaré, ajoutant que d’autres objectifs viendront une fois que l’audit complet de Mejuri sera reçu plus tard ce mois-ci. « Il s’agit de retenir notre souffle et de travailler dur en arrière-plan et nous sommes en train de le faire pour tous nos matériaux. Nous souhaitons améliorer la traçabilité sur l’ensemble de nos opérations et une évaluation sera réalisée fin septembre. À partir de là, nous serons en mesure de définir des objectifs scientifiques en ce qui concerne les émissions de carbone dans l’ensemble de notre entreprise. »