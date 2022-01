Mekedatu padayatra : les principaux dirigeants du Congrès condamnés pour avoir enfreint les règles de Covid, DK Shivakumar refuse de se soumettre au test RT-PCR

Le gouvernement a imposé un couvre-feu le week-end et restreint les rassemblements publics pour contenir la recrudescence des cas de COVID-19, jusqu’au 19 janvier.

La décision du parti du Congrès de poursuivre son « padayatra » (mars) programmé exigeant la mise en œuvre du projet de réservoir de Mekedatu sur la rivière Cauvery en violation du protocole COVID-19 a déclenché une vive réaction du gouvernement du Karnataka dirigé par le BJP. De hauts dirigeants du Congrès, dont l’ancien CM Siddaramiah et le chef de l’unité d’État DK Shivakumar, ont été arrêtés par la police pour avoir supprimé la marche de protestation défiant les restrictions de Covid-19. Des FIR ont été enregistrés contre près de 30 dirigeants du Congrès et autres au poste de police de Sathanur.

Le gouvernement a imposé un couvre-feu le week-end et restreint les rassemblements publics pour contenir la recrudescence des cas de COVID-19, jusqu’au 19 janvier. Il a également interdit tous les rassemblements, dharnas et manifestations, entre autres, dans le cadre des mesures de confinement.

Alors que Siddaramaiah est rentré dans la ville du padayatra hier soir à cause de la fièvre et est susceptible de participer à la marche à partir de demain, Shivakumar a refusé de se faire tester pour la maladie. Le ministre en chef Basavaraj Bommai a déclaré aujourd’hui que le gouvernement ne fera pas de différence entre un homme ordinaire ou un grand leader tout en envisageant une action.

« Des mesures supplémentaires suivront automatiquement avec le cas enregistré. Quelle que soit l’action qui devrait être entreprise dans des sections particulières, elle sera entreprise, elle se produira certainement et il n’y aura aucune différenciation. Quelle que soit la taille d’un leader ou d’un homme ordinaire la personne impliquée est, des mesures seront prises conformément à la loi », a déclaré Bommai.

Le ministre de la santé, du bien-être familial et de l’éducation médicale du Karnataka, le Dr K Sudhakar, a déclaré que le parti du Congrès avait montré son vrai visage en maltraitant le collecteur de district supplémentaire qui ne faisait que son devoir. Réagissant au comportement de DK Shivakumar, Sudhakar a déclaré que le chef du Congrès de l’État avait diffamé le padayatra qui est une forme de Satyagraha. « Le Congrès ne fait pas un padayatra mais une marche pour étancher sa soif de pouvoir », a déclaré Sudhakar.

Une vidéo de DK Shivakumar était devenue virale sur les réseaux sociaux qui le montrait marchant dans un état apparemment en état d’ébriété. La vidéo a également été partagée sur Twitter par le porte-parole du BJP, Sambit Patra.

Pendant ce temps, les dirigeants et les travailleurs du Congrès ont poursuivi leur marche pour le deuxième jour aujourd’hui et devraient couvrir une distance d’environ 15 km de Doddalahalli, la ville natale de Shivakumar, à Kanakapura. Le padayatra de 10 jours sur le thème ‘Namma Neeru Namma Hakku’ (Notre eau, Notre droite) qui a commencé hier à Sangama, au confluent des rivières Cauvery et Arkavathi à Kanakapura dans le district de Ramanagara sous la direction de Shivakumar et Siddaramaiah, s’étendra sur une distance de près de 139 km.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.