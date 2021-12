Mekhi Becton des Jets absent pour le reste de la saison « à moins d’un miracle »

Les Jets ne pourront plus frapper leur Big Ticket avant la saison 2022.

L’entraîneur des Jets, Robert Saleh, a déclaré qu’« à moins d’un miracle », le plaqueur de deuxième année Mekhi Becton ne rejouera pas cette saison. Becton, dont le surnom est « Big Ticket », est absent depuis qu’il s’est blessé au genou lors du match d’ouverture contre les Panthers. Becton a été opéré du genou une semaine plus tard et les Jets ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’il revienne dans six à huit semaines. Cela fait 14 semaines depuis l’opération.

«C’est un très grand homme. Tout le monde guérit un peu différemment », a déclaré Saleh. «Je sais qu’il a fait un peu de nettoyage là-dedans et cela ne s’est pas passé comme tout le monde s’y attendait, mais cela ne voulait pas dire qu’il y avait eu des revers ou quoi que ce soit. Il travaille toujours, il fait toujours l’effort. Nous le récupérerons, si quelque chose ne change pas, évidemment où nous pourrons le récupérer pour la semaine prochaine, si nous partons du principe qu’il ne reviendra pas, je sais qu’il reviendra pour 2022. Il sera prêt à rouler. Ce n’est pas qu’il y a eu un revers, ce n’est pas que quelqu’un ait été paresseux, ce n’est rien de tout cela, c’est juste une question de corps de chacun guérit différemment.

Les Jets ont sélectionné Becton n ° 11 au classement général de Louisville en 2020. Il a montré beaucoup de potentiel en tant que recrue, mais a également lutté contre les blessures. Il a raté les OTA ce printemps en raison d’une blessure au pied. Becton a connu des difficultés au camp d’entraînement à son retour et a été critiqué par le coordinateur offensif Mike LaFleur.

Mekhi BectonBill Kostroun/New York Post

Saleh a déclaré qu’il était trop tôt pour dire que le Becton de 6 pieds 7 pouces et 370 livres ne peut pas rester en bonne santé.

« Je ne vais pas le qualifier de sujet aux blessures, je ne ferai rien de tout cela », a déclaré Saleh. «Nous avions Jimmy Ward à San Francisco qui était étiqueté sujet aux blessures, et il ne pouvait pas rester en bonne santé, mais il a maintenant une chaîne de quelques années où il est en bonne santé et c’est un joueur All-Pro. Donc, je ne regarde jamais un joueur du point de vue des blessures comme, parfois c’est une chaîne de malchance.

«Pour Mekhi, cela va être une grande intersaison pour lui en termes de bon corps, de bon esprit, de se préparer à jouer le plus rapidement possible afin qu’il puisse avoir un ensemble complet d’OTA, ce qu’il n’a jamais eu. , un camp d’entraînement complet, qu’il n’a vraiment jamais eu, et se lancer dans la saison afin qu’il puisse dominer comme nous le savons tous.

George Fant a bien joué en l’absence de Becton, ce qui a soulevé la question de savoir si Becton devrait passer au tacle droit à son retour.

« Je ne vais pas m’occuper de celui-là pour le moment », a déclaré Saleh lorsqu’on lui a demandé de garder Fant sur le côté gauche.

Les Jets ont placé le centre Connor McGovern et l’ailier rapproché Trevon Wesco sur la liste des blessés, mettant ainsi fin à leurs saisons. Tous deux ont été blessés au genou. McGovern était une blessure au MCL, a déclaré Saleh.

Saleh a déclaré que le WR Elijah Moore est au jour le jour alors qu’il se remet à la fois de COVID et d’une blessure au quad. … WR Jamison Crowder (mollet) est aussi au jour le jour. … Saleh a déclaré que les Jets espèrent récupérer certains des joueurs de la liste COVID cette semaine.

Les Jets ont ajouté trois autres joueurs à la liste de réserve/COVID-19 – CB Bryce Hall, TE Tyler Kroft et l’équipe d’entraînement LB LaRoy Reynolds.