Mel B ensanglanté et meurtri dans un film déchirant sur la violence domestique ⋆ .

Mel B livre une performance puissante dans le court métrage (Photo: YouTube, Women’s Aid)

Mel B joue dans un court métrage puissant mais déchirant pour mettre en lumière la réalité de la violence domestique.

La chanteuse des Spice Girls s’est associée à l’association caritative Women’s Aid pour le film, intitulé Love Should Not Hurt (A Flat Minor) et mettant en vedette la musique du compositeur Fabio D’Andrea.

Il voit Mel B recréer la fuite d’une femme d’une relation abusive et a été inspiré par les histoires qu’elle a entendues alors qu’elle était marraine de l’organisme de bienfaisance.

AVERTISSEMENT: Déclenchement des détails et des scènes de violence domestique

Des scènes difficiles de violence domestique sont montrées dès le début du film de quatre minutes, avec la chanteuse Wannabe essayant de s’échapper de la maison avant d’être tirée en arrière et jetée au sol par son partenaire.

Montrant comment les agresseurs peuvent changer leur comportement en public, le couple est ensuite vu lors d’une fête entre amis et en famille. Le partenaire violent semble être le petit ami modèle, adorant attentivement Mel B devant leurs proches.

Cependant, la scène suivante montre la chanteuse gravement battue avant de finalement s’enfuir et de courir littéralement dans les collines pour la liberté.

Parlant du projet, Mel B a déclaré: «Je suis incroyablement fier de faire partie de ce projet qui compte tellement pour moi…

“ Il semble étrange de dire que je suis fier de montrer quelque chose d’aussi brutal et dérangeant, mais ma mission est de sensibiliser à quelque chose que tant de femmes vivent chaque jour, chaque semaine, chaque mois de leur vie. ”

S’appuyant sur son propre passé, elle a poursuivi: “ J’ai eu mes propres expériences de relations abusives, mais en tant que marraine de Women’s Aid, j’ai parlé à tant d’autres femmes, écouté ce qu’elles ont traversé et je sais à quel point le danger est réel. à tant de femmes là-bas et je ne vais pas arrêter de briser le silence et la honte autour de ce sujet parce que c’est trop et que nous devons nous lever et faire quelque chose.

Elle a ajouté dans une histoire Instagram: “ Voici à quoi ressemblent la violence domestique et les abus coercitifs sous les faux sourires et les baisers contrôlants.

«Traumatique, laid et destructeur d’âme… j’y suis allé.

Le compositeur D’Andrea a également déclaré à propos de la campagne: «Tant de choses peuvent être communiquées via les arts qui ne peuvent l’être autrement. Nous espérons tous que cette vidéo pourra toucher autant de personnes que possible.

Plus: Mel B



«La violence domestique existe dans toutes les couches de la société, mais nous en entendons rarement parler. Cette musique et cette vidéo visent à changer cela.

«Cette performance vidéo représente les histoires et les expériences de très nombreuses femmes. C’est très réel, très brut. ”

Ligne d’assistance en cas de violence domestique

Si vous êtes en danger immédiat, appelez le 999. Si vous ne pouvez pas parler, composez le 55 et l’opérateur répondra.

Pour un soutien émotionnel, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les abus domestiques au 0808 2000 247. Alternativement, pour un soutien pratique et émotionnel, veuillez contacter Women’s Aid Live Chat 10h – 18h sept jours par semaine.

Pour obtenir des conseils et un soutien gratuits et confidentiels aux femmes de Londres touchées par la violence, vous pouvez appeler Solace au 0808 802 5565 ou envoyer un e-mail à advice@solacewomensaid.org.

Les hommes victimes de violence domestique peuvent appeler le 01823 334244 pour parler à ManKind, une initiative disponible pour les hommes victimes de violence domestique et de violence domestique à travers le Royaume-Uni ainsi que leurs amis, leur famille, leurs voisins, leurs collègues de travail et leurs employeurs.

Vous pouvez également joindre la ligne de conseil pour hommes au 0808 8010327 ou envoyer un courriel à info@mensadviceline.org.uk.



PLUS: Leigh-Anne Pinnock félicité pour avoir affronté son fiancé Andre Gray sur des tweets coloristes: “ Notre enfant pourrait être plus sombre que nous ”



PLUS: Olivia Rodrigo ne peut pas arrêter de répandre son “ traumatisme et ses insécurités ” sur les chauffeurs Uber: “ J’ai toujours été un partage excessif ”





