Mel B est retiré du spécial d’Adele pour une blague qui ne convient pas aux mineurs

Mel B est retiré du spécial Adele pour une blague qui ne convient pas aux mineurs. La Scary Spice Girl a été retirée du spécial Adele après avoir fait une blague de débauche dans la série. DEHORS!

Mel B a fait sensation lors du tournage d’Adele’s Audience With. Les initiés à la fête qui a été filmée plus tôt ce mois-ci au London Palladium ont déclaré que Mel B était excité quand c’était à son tour de demander à Adele et est sorti avec une blague inappropriée sur un jouet sexuel. WTF ? Évidemment, les responsables de la chaîne ITV ont décidé de supprimer cette partie de l’édition finale de l’émission, car elle était inconfortable.

Un initié a expliqué :

«Mel était à sa manière brillante habituelle à Adele’s Audience With, mais ITV a décidé qu’ils ne pouvaient pas garder ce moment sur la spéciale. «Elle avait pour tâche de lui demander quel cadeau Adele avait jamais reçu, mais quand les caméras étaient braquées sur elle, elle s’est sentie stupide de demander. « Alors elle a fait une blague et a dit qu’elle pouvait répondre à la question pour Adele et a dit que c’était un vibromasseur. » « Personne n’a vraiment ri, mais Adele a trouvé quelque chose d’esprit et est passée à autre chose. » « Il n’y a pas de rancune ni de problèmes entre eux, ITV ne pouvait tout simplement pas la diffuser non seulement parce que c’était si gênant – mais parce que c’était une émission familiale et qu’il y aurait des enfants qui la regarderaient. »

WTF ? À quoi je pensais? Quel mauvais goût de faire ce genre de blague. Comme Mel B a l’air étrange sur cette photo publiée par The Sun… Celle ci-dessus date de 2019.

Quoi qu’il en soit, Mel B est retiré du spécial Adele pour une blague pas adaptée aux mineurs. Au revoir, moche !

Soit dit en passant, Billboard rapporte que l’album d’Adele, 30, est l’album le plus vendu aux États-Unis trois jours après sa sortie.