Mel C et Clara Amfo rejoignent ⋆ .

Mel, Clare, Clara et leurs plus grands partageront leurs opinions (Photo: .)

Spice Girl Melanie C, la DJ de Radio 1 Clara Amfo et la présentatrice sportive Clare Balding s’installeront sur leurs canapés devant le grand public alors qu’elles rejoindront la gamme de Gogglebox pour la troisième série à venir de la spéciale célébrité.

Clare sera en vedette avec sa femme Alice Arnold, et il y a des ensembles de frères et sœurs ornant nos écrans cette série alors que l’ancienne candidate de Strictly Come Dancing Clara sera rejointe par son frère Andy, et Melanie C sera avec son frère Paul.

Les anciens experts du football Micah Richards et Jamie Carragher font également leurs débuts dans l’émission Channel 4 pour la troisième série.

La présentatrice Lorraine Kelly a déjà révélé lors de sa propre émission matinale d’ITV qu’elle était inscrite à la série, aux côtés de sa fille Rosie Smith.

Lorraine a partagé la nouvelle en parlant avec le DJ Nick Grimshaw, qui est lui-même apparu dans l’émission avec sa nièce Liv.

Il a suggéré qu’il était important que la mère et la fille prennent beaucoup de bonnes collations parce que «vous devez regarder la semaine à la télé» plutôt que «juste une heure».

Clara participera avec son frère, Andy (Photo: JMEnternational / JMEnternational pour les BRIT Awards / .)

Les nouveaux venus rejoignent les duos de retour, dont Shaun Ryder et Bez des Happy Mondays, le double acte père-fils Martin et Roman Kemp et Denise Van Outen et son partenaire Eddie Boxshall au programme.

Les autres favoris de retour sont les nouveaux parents et les piliers de Love Island Iain Stirling et Laura Whitmore, et le couple vétéran de la radiodiffusion Eamonn Holmes et Ruth Langsford.

Cette dernière série de Celebrity Gogglebox commencera à être diffusée au début du mois prochain.

Récemment, la star originale de Gogglebox, Jenny Newby, a quitté la caravane de sa co-vedette et meilleur ami Lee Riley après avoir vécu ensemble pendant trois mois pendant le verrouillage, afin de filmer la série 17 de la série.

La troisième série de Celebrity Gogglebox démarre sur Channel 4 et All 4 le vendredi 4 juin à 21h.

