Mel Gibson a dit quelque chose de vraiment dégoûtant, encore une fois : « Je ne serai pas intimidé ! »

Il y a très peu de gens sur Terre maintenant qui ne sont pas conscients du fait que Mel Gibson n’est pas seulement un crétin, mais un être profondément troublant en raison du fait qu’il a assez d’argent et de pouvoir pour libérer beaucoup de ses opinions odieuses. qui – à revoir, inclut des accusations crédibles de… (Et ce n’est qu’un compte rendu aléatoire trouvé dans le premier lien Google de Variety Magazine, il y en a sûrement plus. Mais juste pour jeter quelque chose, l’article parlait de la façon dont Gibson a fait un » semi-retour » en 2020 :

La pause était en grande partie due à sa quasi-exclusion d’Hollywood, une expulsion provoquée par la tristement célèbre arrestation de Malibu en 2006 au cours de laquelle il a déclenché une diatribe antisémite. Cela a été suivi par des fuites de bandes en 2010 où Gibson a crié des remarques racistes, y compris en utilisant le mot n, à sa petite amie de l’époque, Oksana Grigorieva, la mère de l’un de ses neuf enfants. Elle a ensuite allégué que Gibson était physiquement violent. Même avant sa disgrâce, Gibson avait régulièrement eu des ennuis pour des commentaires homophobes.

Droit.

Et bon, tu te souviens de la fois où il SALUT Donald Trump ? Donald BONE SPURS Trump. Ouais.

Donc, cette colonne ne va pas jeter quelques paragraphes expliquant pourquoi Mel Gibson est un être humain horrible, c’est juste accepté à ce stade, sauf par ceux qui sont d’accord avec lui, qui sont aussi des gens horribles.

Mais aujourd’hui, Mel Gibson est à la mode sur Twitter et cela semble être dû – en partie – au fait qu’il travaillera à nouveau à Hollywood sur le cinquième film Lethal Weapon (qu’il a acheté ?) sonne comme lui. Quoi qu’il en soit, pour donner au lecteur une idée de la raison pour laquelle Mel Gibson serait à la mode lors d’un Black Friday par ailleurs parfaitement :

Mel Gibson a dit à son ex-petite amie et mère d’un de ses enfants qu’elle s’habillait comme un « cochon en chaleur » et a dit qu’il espérait qu’elle serait « violée par une meute de n*****s ». C’est généralement pour cela que tout ce genre de posture est codé. pic.twitter.com/KZQp4HpKeM – LOLGOP (@LOLGOP) 26 novembre 2021

Il serait impossible de décomposer tout ce qui ne va pas avec cette déclaration et nous allons donc simplement la suivre avec une grande partie de ce qui a été publié sur Twitter :

Il y a bien sûr les défenseurs (on a dit des gens comme lui) :

Le meilleur bouillonnement absolu au monde est le bouillonnement du haineux teint dans la laine Mel Gibson. Vous avez essayé de le détruire et avez échoué, surmontez-le. pic.twitter.com/z26ii5wTdJ – PaulFrantizek ❌ (@FrantizekPaul) 26 novembre 2021

Mais surtout des gens qui le tiennent pour responsable :

Je vois pourquoi Bill Cosby et Kevin Spacey sont à la mode.

Probablement devrait faire tendance Mel Gibson pour la même raison pic.twitter.com/7jfJerWUb8 – Azaliya Allen (@AllenAzaliya) 26 novembre 2021

Le racisme n’est pas équivalent au politiquement incorrect… en te regardant Mel Gibson. – Xay 🦀♋ (@XanderXjork) 26 novembre 2021

J’ai vu Mel Gibson dans les tendances et je me suis immédiatement dit « qu’est-ce qu’il a dit de raciste cette fois-ci ? » – Laryece (12-7) (@LRidgeway14) 26 novembre 2021

Mel Gibson est annoncé comme directeur de #lethalweapon5 le jour d’une interdiction de voyager en Afrique du Sud ? L’immunité diplomatique vient d’être levée – Alex (@AlexrealtorFl1) 26 novembre 2021

Par « politiquement correct », il entend des choses comme mentionner l’Holocauste. Et les gens ne vous aiment pas beaucoup quand vous abusez des Juifs et des Noirs. Je trouve extraordinairement facile d’être en désaccord avec Mel Gibson. Sinon, j’aurais honte de moi. – Jérusalem BLM Mortimer (@JaimeMortimer) 26 novembre 2021

Exact, et nous aussi. C’est incroyable qu’il travaille à nouveau.

@JasonMiciak