Mel Gibson prévoit de faire Lethal Weapon 5, même après la mort du directeur de la franchise Richard Donner. Le controversé Gibson veut également réaliser le film, affirmant que l’un des souhaits de Donner avant sa mort était que Gibson joue à nouveau Martin Riggs. On ne sait pas si Danny Glover reviendra ou s’il est finalement devenu trop vieux pour ce s—.

Gibson, 65 ans, a confirmé que le projet était lui-même en préparation lors d’un événement à Londres ce week-end, rapporte The Sun. « L’homme qui a réalisé tous les films Lethal, Richard Donner, c’était un grand type », a déclaré Gibson. « Il développait le scénario et il est allé assez loin. Et il m’a dit un jour : ‘Écoute gamin, si je donne un coup de pied dans le seau, tu le feras.’ Et j’ai dit : ‘Tais-toi.’ Mais il est effectivement décédé. Mais il m’a demandé de le faire et à l’époque je n’ai rien dit.

Donner a dit à sa femme, Lauren Shuler Donner, ainsi qu’aux producteurs et au studio qu’il voulait faire un cinquième film, a déclaré Gibson à Londres. « Je dirigerai donc le cinquième », a ajouté l’acteur. Un initié de The Sun a déclaré qu’il était « espéré » que Glover, 75 ans, revienne sous le nom de Roger Murtaugh.

L’arme fatale 5 était en développement pendant des années avant que Donner ne décède en juillet à l’âge de 91 ans. Le dernier brouillon a été écrit par Richard Wenk, qui a travaillé sur les deux films The Equalizer de Denzel Washington. Selon The Hollywood Reporter, Gibson a pris la relève en tant que réalisateur « en préparation depuis des mois » et a été béni par la veuve de Donner. Elle coproduira le film avec Dan Lin de Gibson et Rideback. Derek Hoffman de The Donners’ Company et Jonathan Eirich de Rideback seront les producteurs exécutifs.

Donner a réalisé les quatre films de Lethal Weapon, sortis entre 1987 et 1998. Dans chaque film, Gibson a joué le rôle de l’imprévisible Martin Riggs et Glover a joué le roman Roger Murtaugh. Le premier film a établi la Gibson australienne comme une grande star d’Hollywood et a également établi la carrière de l’écrivain Shane Black. Black a écrit le premier film et co-écrit le second. Tous les films ont été diffusés par Warner Bros., qui a également produit une série télévisée de courte durée diffusée sur Fox de 2016 à 2019.

Bien que Gibson reste l’une des personnes les plus controversées d’Hollywood, il continue de recevoir de nouvelles offres, ce qui ne permet pas de savoir quand Lethal Weapon 5 pourrait être filmé. Plus tôt ce mois-ci, il a joué dans Boys of Summer, un film d’aventure fantastique dans lequel il incarne un détective qui aide un jeune garçon dans une chasse surnaturelle. Il jouera également dans The Continental, une série préquelle de John Wick qui sera diffusée sur Starz.