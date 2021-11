Mel Gibson en pourparlers pour diriger Lethal Weapon 5

Le lauréat d’un Oscar, Mel Gibson, espère réaliser Lethal Weapon 5, selon The Sun. L’acteur a joué dans les quatre premiers films et a mentionné dans une interview que des négociations étaient en cours pour qu’il réalise et joue dans une autre suite de la franchise de longue date.

Si les choses avancent, Gibson remplacerait le réalisateur Richard Donner, décédé cette année à 91 ans et qui avait développé une autre suite potentielle avec l’acteur. Bien qu’aucun détail de l’intrigue n’ait été divulgué, le film serait développé pour HBO Max. Gibson, qui a remporté deux Oscars pour Braveheart, a fait une variété de commentaires racistes et antisémites dans le passé, mais a réussi à rester régulièrement employé à Hollywood en tant qu’acteur, réalisateur et producteur.

Gibson jouera également un personnage nommé Cormac dans la prochaine série télévisée préquelle de John Wick intitulée The Continental. The Continental est une série télévisée en trois parties à venir sur Starz et produite par Lionsgate Television. La préquelle de la série de films Keanu Reeves plonge dans l’histoire du Continental, l’hôtel présenté dans les films. Le personnage principal est un jeune Winston Scott en 1975 à New York.

En plus de The Continental, John Wick 4 est en préparation. Les dates de sortie de The Continental et John Wick 4 n’ont pas encore été annoncées. Nous verrons Keanu Reeves ensuite dans The Matrix 4 Resurrections en décembre.

Lethal Weapon est l’une des franchises d’action les plus populaires des années 80 et 90, avec le dernier film, Lethal Weapon 4, sorti en 1998. Ces dernières années, la série a été redémarrée pour la télévision, mais il semble maintenant que le les stars du film original Mel Gibson et Danny Glover pourraient revenir pour un cinquième film. Il semblerait qu’aucun d’eux ne soit trop vieux pour la merde, après tout.