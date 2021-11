Mel Gibson réalisera le cinquième film de ‘Lethal Weapon’ – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Mel Gibson réalisera le cinquième film de « Lethal Weapon », succédant au cinéaste Richard Donner, décédé en juillet dernier.

Le magazine The Hollywood Reporter a souligné que Donner avait déjà ce projet en cours avec différents scénaristes travaillant sur l’histoire, mais maintenant ce sera Gibson qui, après la mort du réalisateur, prendra les rênes du film.

La saga de comédie d’action « Lethal Weapon » a été la clé pour que Gibson devienne une star d’Hollywood à la fin des années 80 et au début des années 90.

Avec Danny Glover comme co-star, la saga comptait jusqu’à présent quatre films, sortis en 1987, 1989, 1992 et 1998, et une série récente, également intitulée « Lethal Weapon », qui a été diffusée de 2016 à 2019 avec un nouveau casting.

Le cinquième volet de « Lethal Weapon » est une nouvelle tentative de Mel Gibson pour relancer une course en quelques heures.

Ces dernières années, il a été le protagoniste de différentes polémiques allant des déclarations antisémites et racistes aux arrestations pour conduite sous l’emprise de l’alcool aux accusations de violences sexistes.

Gagnant des Oscars du meilleur réalisateur et du meilleur film pour « Braveheart » (1995), Gibson a fait un retour en force derrière la caméra avec « Hacksaw Ridge » (2016), un film de guerre qui a reçu six nominations aux Oscars et a été son premier travail en tant que réalisateur. réalisateur depuis ‘Apocalypto’ (2006).