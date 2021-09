Mel Tucker se bat pour changer la culture des fans de football de l’État du Michigan et éviter la mer de rouge du Nebraska .

EAST LANSING – Mark Dantonio a posé la même question que Mel Tucker essaie de comprendre : « Comment changez-vous une culture ?

L’entraîneur le plus victorieux de tous les temps du football de l’État du Michigan a demandé rhétoriquement au milieu de peut-être le meilleur tronçon de l’histoire de l’école, la course magique de trois ans qui a produit un record de 36-5, une apparition en séries éliminatoires de football universitaire, deux titres Big Ten et quatre bols consécutifs gagne.

Pourtant, même avec le buzz de la victoire au Rose Bowl qui résonnait encore au cours de la saison 2014, Dantonio a vu le soutien des fans des Spartans vaciller. Cela a atteint son paroxysme lors d’une conférence de presse le 7 octobre de la même année, trois jours après que MSU a presque perdu une large avance au quatrième quart à domicile contre le Nebraska.

La section étudiante de la MSU au troisième trimestre contre Youngstown State le 11 septembre 2021 au Spartan Stadium d’East Lansing.

Cette nuit-là, le 4 octobre 2014, les Spartans ont battu les Cornhuskers pendant les trois quarts et ont porté une avance de 27-3 jusqu’aux petites heures de samedi. De nombreux fans de MSU ont filtré tôt, abandonnant le froid et la bruine à 42 degrés au Spartan Stadium et se dirigeant vers leurs destinations d’après-match, supposant qu’une autre victoire serait un fait accompli. Un grand contingent de fans du Nebraska est resté.

Dantonio les décrira plus tard comme « un grand rugissement rouge ».

Les fans du Nebraska se rassemblent pour le match MSU contre Nebraska au Spartan Stadium, le 4 octobre 2014.

Ameer Abdullah a marqué au début du quatrième, puis à nouveau avec 4:10 à jouer, réduisant l’avance de MSU à 27-16. Les Spartans ont remonté un mètre avant un premier essai sur leur possession qui a suivi, forçant Mike Sadler à botté de dégagement après un temps mort des Cornhuskers avec 3:37 à faire. Sa botte, une low line drive, est allée à De’Mornay Pierson-El. Il a coupé en arrière et a décollé pour la zone des buts. Soudain, c’était un match à cinq points avec 3:22 restants – et la mer de rouge a fait rage sans autant de fans en vert pour les noyer.

MSU est rapidement entré dans le territoire des buteurs, mais Michael Geiger a raté une tentative de placement de 36 verges. Une dernière chance pour le Nebraska de réaliser un retour miraculeux. Sa foule en délire.

De’Mornay Pierson-El, du Nebraska, a réussi un botté de dégagement pour un touché contre Michigan State au quatrième trimestre, le 4 octobre 2014.

Ce n’était pas le cas. Trae Waynes a décroché une passe de Tommy Armstrong Jr., et les Spartans ont expiré avec une évasion de 27-22. Ils ont terminé la saison 11-2, ne perdant que contre l’Ohio State un mois après ce match du Nebraska, et au cours de la deuxième semaine de la saison contre l’Oregon. C’était la dernière fois que les Cornhuskers visitaient East Lansing.

Bien qu’il soit 5-1 à ce moment-là, cet abandon virtuel et ce quasi-effondrement ont amené Dantonio à préparer des notes sur la foule pour sa conférence de presse hebdomadaire de mardi. On lui a demandé si les tribunes vides l’avaient surpris, « et pensez-vous que c’est un problème qui devrait être au premier plan en ce moment ? »

“Nous essayons de développer une culture ici”, a-t-il déclaré en jetant un coup d’œil à son scénario. “Donc, quand vous n’obtenez pas ce que vous voulez à la fin du jeu, vous devez au moins faire savoir aux gens que ce n’est pas ce que vous voulez. … A la fin du match, on avait besoin d’eux là-bas. Je ne pense donc pas qu’il y ait quelque chose de mal à demander pourquoi.

Ce qui nous amène à Tucker et à un ennemi familier.

MSU est 3-0, classé n ° 21 dans le sondage des entraîneurs USA TODAY AFCA pour la première fois depuis octobre 2019 et pourrait être l’histoire surprise du début de 2021 avec la rapidité avec laquelle les Spartiates ont changé les choses avec un afflux de transferts . Pourtant, Tucker est conscient et se méfie de ce qui nous attend lorsque MSU débutera contre le Nebraska à 19 heures samedi (FS1).

L’entraîneur de l’État du Michigan, Mel Tucker, salue les fans alors qu’il quitte le terrain après avoir battu Northwestern au Ryan Field, 38-21, le vendredi 3 septembre 2021 à Evanston, Illinois.

En partie parce qu’il a connu sa propre prise de contrôle Big Red il y a deux ans, lors de son premier match à domicile au cours de sa seule saison au Colorado. Les fans du Nebraska ont inondé le Folsom Field de plus de 50 000 places à Boulder le 7 septembre 2019, mais les Buffaloes les ont renvoyés et les Cornhuskers à la maison stupéfaits avec une défaite de 34-31 en prolongation.

“Il y avait beaucoup de rouges qui sont partis d’ici déçus”, a déclaré Tucker aux journalistes après avoir commencé sa carrière d’entraîneur dans le Colorado 2-0. «Nos fans étaient bruyants. Je n’ai jamais senti qu’ils avaient un quelconque avantage.

Sachant à quel point les fans du Nebraska voyagent bien, Tucker est surmené pour dynamiser les fidèles de la MSU pour samedi. Cela a commencé avec sa conférence de presse hebdomadaire et l’accent mis sur l’imagerie du stade Spartan étant “The Woodshed”, un surnom qu’il a expliqué sur Twitter qui a commencé avec l’ancien assistant de Nick Saban, Golden Pat Ruel pendant la saison 1999, et a été gravé sur le Citrus de cette équipe. Bowl sonne après avoir remporté les six matchs à domicile au cours d’une saison 10-2.

C’est plus qu’un surnom, c’est une mission et un état d’esprit pour Tucker. Jeudi, lui et l’équipe des médias sociaux de MSU ont amplifié leur tentative de relancer l’énergie en montrant l’entraîneur entrant dans un stade spartiate éclairé et en disant sur la vidéo de battage médiatique: «J’imagine cet endroit devenir fou. Je veux dire, complètement dingue.

« Lorsque vous avez un match à domicile et que vous n’avez pas vraiment autant d’opportunités, vous devez être à votre meilleur », a déclaré Tucker mardi. «Et vous devez mettre un produit sur le terrain que les fans et que tout le monde peut respecter et que tout le monde peut apprécier et tirer. Et donc l’énergie dans un stade, l’intensité et la concentration seront là. Et ce devrait être, je crois que ce sera, l’un des endroits les plus difficiles à jouer dans le pays. Les gens ne devraient pas vouloir venir au Spartan Stadium et jouer dans ‘The Woodshed’ et cela devrait être un facteur.”

Cela signifie pour l’intégralité de la soirée. Les foules de MSU adoptent souvent certaines des qualités des jeux des Dodgers de Los Angeles – arrivent tard pour faire une entrée, partent tôt pour éviter la circulation. Essayer de reproduire comment les foules de football du sud remplissent leurs stades tôt et ne partent pas tant qu’elles ne sont pas obligées de le faire devient difficile dans les climats nordiques, pas seulement à East Lansing, lorsque le temps commence à changer. Même les meilleures équipes de Dantonio se sont battues, y compris cette nuit-là contre le Nebraska il y a sept ans.

Xavier Henderson de Michigan State intercepte le ballon destiné à Samuel St. Surin de Youngstown State au cours du deuxième trimestre le samedi 11 septembre 2021, au Spartan Stadium d’East Lansing.

« Nous voulons tous un championnat. Nous nous nourrissons de nos fans, nos joueurs se nourrissent de nos fans. Ils font juste. Et je pense que les fans se nourrissent probablement de ce qui se passe sur le terrain. Ils le font tout simplement », a déclaré Dantonio en 2014. « Donc, quand vous regardez cela, si vous voulez changer quelque chose, vous devez vous impliquer. Un aspect de cela, juste dans l’histoire – de tout ce que nous faisons. Vous voulez changer quelque chose, vous devez vous impliquer. Alors pour participer, il faut au moins demander. Vous devez demander et vous devez dire que vous êtes déçu. …

« Comment changer une culture ? Parfois, vous devez changer une culture en interne, parfois vous devez regarder vers l’extérieur. Cela fait partie de la gestion du jeu, je pense.

Tucker a relevé ce défi cette semaine. Qu’il ait poussé la base de fans à changer sera déterminé par la quantité de rouge qu’il verra samedi soir.

