Mela La Melaza s’est glissée dans la maison de Francisca

Univision Mela La Melaza s’est faufilé dans la luxueuse résidence de la présentatrice dominicaine Francisca.

Mela La Melaza, l’un des personnages les plus appréciés de la télévision espagnole, a réussi à se faufiler dans la maison de la célèbre présentatrice dominicaine Francisca Méndez, artistiquement connue sous le nom de Francisca Lachapel.

Dans une récente publication sur la plateforme Instagram, Francisca a assuré que Mela La Melaza s’était glissée dans sa résidence avec l’intention de devenir la nounou de son premier-né Gennaro Zampogna.

« @Melamelazaoficial veut avec force que je m’occupe de @gennarozampogna. Même si je dois admettre que la réaction de @gennarozampogna à la rencontre de Mela m’a surpris. Se pourrait-il qu’on l’ait embauchée comme nounou ? Qu’en dites-vous ? », a écrit la star dominicaine dans sa publication sur le réseau social.

Dans les images de la vidéo, la drôle Mela La Melaza apparaît portant la tendre et innocente Gennaro tout en lui racontant chacune des activités qu’elles réaliseront lorsqu’elle sera sa baby-sitter.

« C’est le prochain Daddy Yankee », a souligné Mela dans un fragment de la vidéo pour faire allusion au potentiel artistique de Gennaro, le premier-né de Francisca et Francesco Zampogna.

La vidéo amusante a compté plus de 500 000 reproductions et environ 8 000 commentaires de fans et de collègues de Francisca, ravis de la réaction de Gennaro face à la personnalité de Mela La Melaza.

« La meilleure vidéo de la semaine », « Quelle beauté. Ils connaissent, sentent et trouvent maman même si elle est déguisée, de dos et même cachée. Le plus cette connexion « , » Oh non. Je meurs. Quel plaisir vous deux. Il ne fait aucun doute que l’amour ne peut pas être caché « , » Il sait qu’elle est sa maman. Je meurs d’amour », ont été quelques-unes des réactions sur le réseau social Instagram.

Qui est Mela La Molaza ?

Jouer

Mela La Melaza fait souffrir et rire ses célébrités préférées Mela La Melaza est une dominicaine qui ne manque pas l'occasion de s'exhiber avec des célébrités, et parfois de leur voler un baiser. Ce sont les moments les plus drôles du personnage comique de Francisca Lachapel dans Despierta América.

Mela La Melaza est un personnage créé et présenté par Francisca Lachapel lors de son audition pour la neuvième saison de Nuestra Belleza Latina.

Incarnée par Lachapel, Mela est une femme spirituelle d’origine modeste qui n’a pas peur de se montrer telle qu’elle est.

Actuellement, Mela fait des apparitions dans des éditions spéciales de l’émission Univision « Despierta América ». Des stars d’Hollywood aux grandes personnalités de l’industrie du divertissement hispanophone ont été ravies des expériences amusantes qu’elles ont eues avec ce personnage.

L’une des apparitions publiques les plus récentes de Mela La Melaza a eu lieu lors du troisième gala de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina. Lors de la diffusion de l’émission de téléréalité, le célèbre personnage accompagnait chacun des finalistes lors de leurs défis d’acteur auxquels ont également participé les acteurs Marlene Favela et Pedro Moreno.

Francisca a remercié Mela La Melaza de l’avoir aidée à être couronnée Nuestra Belleza Latina 2015

Jouer

Il a demandé pardon ! Francisca a avoué que Mela existe et elle l'a seulement imitée Après avoir été interrogée par Los Lengüilargos, Francisca Lachapel a avoué que Mela existe et veut s'excuser de l'avoir imitée dans NBL ! Réveillez l'Amérique avec les dernières nouvelles et le meilleur du divertissement : potins, jeux, concours, conseils utiles et invités spéciaux.

Lors d’une apparition spéciale dans l’émission Univision « Los lengüilargos » en 2015, Francisca a remercié la spirituelle Mela La Melaza d’avoir fait partie de son triomphe incontesté dans la neuvième saison de Nuestra Belleza Latina.

« Je vais dire quelque chose de très sérieux en fait… Mela existe, Mela est réelle. Mela est une dame que j’ai imitée au concours et elle m’a valu la couronne. J’ai remporté la couronne grâce à elle et le mérite lui revient. Mela, s’il vous plaît… Si vous écoutez ce message, où que vous soyez, contactez Despierta América, ils veulent vous recevoir comme vous le méritez », a déclaré Francisca en plaisantant en déclarant que Mela l’a aidée à être couronnée la première reine dominicaine de l’histoire. de NBL.