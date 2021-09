Mela Lamelaza vole la couronne à Francisca Lachapel

. Francisca Lachapel

En 2015, lors de la neuvième saison de Nuestra Belleza Latina, la dominicaine Francisca Lachapel est entrée dans l’histoire, non seulement pour avoir été couronnée lauréate du concours Univision, mais aussi pour toute la carrière réussie qui a émergé de ce moment précis de sa vie.

Et avec seulement quelques semaines avant le retour de Nuestra Belleza Latina à la télévision, dans ce qui sera sa 12e saison, Univisión a partagé une vidéo, qui montre le moment exact où la couronne est volée à Francica Lachapel.

Dans le clip amusant mais significatif, on voit les premières images de l’ex-reine gardant sa couronne, tandis qu’une autre femme célèbre s’approche du site, essayant de ne pas laisser de trace, et l’enlève.

Il s’agit de l’alter ego de la reine dominicaine, Mela Lamelaza, le personnage de cette femme humble et audacieuse avec laquelle Francisca Lachapel est entrée en compétition, et qui a fini par devenir aussi célèbre qu’elle.

« Vous vous souvenez de tout ce que @melamelazaoficial a fait pour @francisca’s 👑 ? 🤭😅 #NBLMoments #NuestraBellezaLatina », était le commentaire avec lequel la page officielle de l’émission sur Instagram a rappelé ce moment mémorable, dans lequel Mela voulait être reine, mettant la couronne de Francisca, et aujourd’hui la communicatrice, a donné une belle leçon.

La vidéo a servi d’excuse à l’animatrice de Despierta América pour préciser que les femmes sont déjà toutes des reines, qu’elles participent ou non à un concours et qu’elles conquièrent la couronne ou non.

Assez théâtral et jouant un peu avec l’histoire de nombreux feuilletons, le clip montre Francisca demandant à son escorte “Panfilo” de bien prendre soin de la couronne, car elle sent que quelque chose ne va pas. Ensuite, on voit Mela Molasses s’approcher et prendre la couronne, et la mettre, attendant qu’un “miracle” se produise, ce qui n’arrive pas.

“Ah, parce que cette couronne n’est pas à moi”, dit Mela, visiblement déçue, voyant qu’avec la couronne elle est toujours elle-même, et c’est là que Francisca sort pour dire : “non, Mela, cette couronne nous appartient à tous les deux. ”

Univision se prépare pour le retour de Nuestra Belleza Latina, qui aura lieu le 26 septembre, dans une compétition qui cherchera précisément à lutter contre les stéréotypes que dans les éditions précédentes, ce même spectacle a promu, un changement qui a été applaudi par les téléspectateurs.

