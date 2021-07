Mélange spécial : Un whisky élaboré par un maître mélangeur japonais inspiré des bars locaux, des ahaatas et des chakhnas

Beaucoup se présentent sous la forme d’un ours gommeux, un bonbon d’antan aux saveurs curieuses, sauf que maintenant, ils contiennent toutes sortes de nutriments.

Aujourd’hui, je parlerai de deux concepts très différents. Le premier est très moderne. Rappelez-vous, en tant qu’enfants, comment nous nous demandions et si un jour toute notre nutrition pouvait être ingérée sous forme de pilules ? Cela permettrait de gagner beaucoup de temps, mais cela signifierait également moins de soucis en essayant de donner un bon goût aux verts. À cette fin, les suppléments nutritionnels sont venus à la rescousse.

Beaucoup se présentent sous la forme d’un ours gommeux, un bonbon d’antan aux saveurs curieuses, sauf que maintenant, ils contiennent toutes sortes de nutriments. Il s’agit donc de l’industrie nutraceutique et en pleine croissance. Voici donc une liste de quelques pilules et bonbons gélifiés que j’ai essayés au cours des derniers mois et, bien que je ne sois certainement pas qualifié pour commenter leur pertinence scientifique pour notre santé, je peux dire qu’ils avaient un goût délicieux et ont peut-être contribué à mon constitution globalement renforcée.

Basés en grande partie sur les propriétés bénéfiques du curcuma, un super aliment comme on l’appelle de nos jours, les bonbons Yours Truly ont un goût de mangue qui, combiné au goût prononcé de curcumine, forme un combo particulier. Conseillé pour tous les âges.

La marque Atmantan propose un mélange de suppléments, de pilules de format standard et de comprimés à croquer. Leur Gastro Care pour un système gastro-intestinal sain était définitivement utile et je me sentais moins ballonné. Le Pro-collagène et les Oméga-3, j’ai soigné une blessure aux ligaments du genou pendant quelques mois. Ils ont même des boosters de libido et des boosters de santé du sperme au cas où quelqu’un aurait besoin d’un coup de pouce.

Formen, une autre marque, avait des bonbons gélifiés pour une meilleure peau et un meilleur sommeil. Je ne saurai jamais si le skin a fonctionné car il y avait trop de variables en jeu. Ceux du sommeil, avec des niveaux standard de mélatonine, ont bien fonctionné et m’ont aidé à assommer à temps, en particulier pendant le verrouillage 2.0 lorsque mon corps a perdu toute trace des cycles de sommeil et d’éveil.

Kaashi Granola et Trail Mix se présentent sous une forme semi-poudrée et ont une apparence beaucoup moins futuriste, mais étaient un moyen délicieux de booster les collations avant l’entraînement.

Santé et sommeil sous forme de chocolats ? Voilà une indulgence que je peux facilement me convaincre d’accommoder régulièrement. Les chocolats Awsum sont présentés en petits paquets avec du cacao de bonne qualité et des avantages supplémentaires pour la santé. Essayez-les.

Et maintenant, pour la deuxième partie, sur quelque chose de plus décadent. C’est un whisky, mais pas n’importe quel whisky. Oaksmith Gold est un mélange spécial de nombreux éléments. D’une part, il contient trois types de whiskies différents: du bourbon vieilli et du scotch vieilli, avec des spiritueux à grains fins, tous mélangés par un maître mélangeur japonais qui a été le palais derrière certains des whiskies japonais les plus prolifiques et les plus convoités. . Pensez à Yamazaki et Hibiki, et le nom du maître mixeur Shinji Fukuyo leur est intrinsèquement lié. Cette fois, l’homme est descendu en Inde et a parcouru non seulement les autoroutes dorées, mais a également fait un tour de pousse-pousse branlant à travers les ruelles, s’arrêtant dans les bars locaux pour comprendre la culture de la consommation d’alcool du pays. Il a visité des bars locaux tels que les ahaatas, essayé les chakhnas (collations) locaux et s’est mêlé à la foule avant de se lancer dans l’assemblage d’un whisky pour l’Inde. Le résultat, eh bien, que puis-je dire? Les Japonais ont une façon d’élever chaque effort à un niveau universitaire qui équivaut presque à une dévotion religieuse. Un nez légèrement poussiéreux avec de légères nuances boisées, mûr et luxuriant, mais avec une sensation de retenue en bouche, doux tout au long et généreusement long en finale. Aucun élément ne se démarque et pourtant ils jouent tous harmonieusement ensemble dans cette symphonie. Franchement, je ne peux pas penser à un meilleur dans cette gamme de prix et il a déjà remporté de nombreuses distinctions dans le monde entier. Comme je l’ai dit, de nombreux éléments sont réunis pour rendre celui-ci spécial. Essayez-le. Je suggère un highball avec beaucoup de glace et de l’eau gazeuse pour couronner le tout.

L’écrivain est sommelier

