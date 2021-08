Mélanges spéciaux : bons comme malts, ainsi qu’excellents dans les mélanges, voici quelques whiskies locaux qui frappent le sweet spot

in

Les whiskies sont fabriqués à partir de matières premières de première qualité et pourtant à un prix raisonnable, ambitieux mais abordable

Ces deux dernières années, alors que la nation était occupée à lutter contre une pandémie, nous avons tous découvert une joie retrouvée à découvrir les marques indiennes pour la consommation domestique. Alors que nous continuerons à détester la pandémie pour tout ce qu’elle a fait, nous devons toujours reconnaître que certains changements qu’elle a apportés ne sont que pour le mieux. Par exemple, cette pièce vous vient en partie des plages et en partie de chez moi dans les collines.

Tous ces voyages m’ont obligé à transporter mon minibar partout. Bien que ce ne soit pas la chose la plus pratique à faire, cela me permet d’essayer ce que je souhaite vraiment. Et je suis fier de dire qu’au cours de la dernière année, une nette majorité de tout ce que j’ai efficacement filtré à travers mes reins a été en grande partie des trucs du cru.

Alors qu’il s’agissait en grande partie de gin, mon attention s’est récemment portée sur les marques de whisky, qui deviennent également actives dans l’espace. Pendant très longtemps, il a semblé que le whisky était tombé des charts de popularité et même s’il mènerait toujours de loin tous les spiritueux, il pourrait ne jamais afficher beaucoup de croissance. Presque comme au bon moment, je suis tombé sur une toute nouvelle sélection de marques, toutes fabriquées avec des matières premières de première qualité et pourtant à un prix raisonnable, dans cette catégorie ambitieuse mais abordable.

Pendant très longtemps, mon problème était que j’avais deux sortes de whiskies à la maison. Il y avait les trucs sacramentels, que je n’avais que lors d’occasions spéciales, en sirotant lentement, sur de la glace ou peut-être un peu d’eau, mais jamais noyé dans du soda ou du cola. Pour de tels «blasphèmes», j’avais l’autre catégorie, une pléthore de bouteilles, qui n’avaient bon goût que si leurs goûts induisant le réflexe nauséeux étaient en quelque sorte dilués et atténués avec des mélangeurs sucrés. C’était aussi le lot souvent réservé à mes petits amis et, appelons-le simplement, « un cadeau non officiel à des officiels de haut rang ».

Mais maintenant, cette nouvelle gamme atteignait son point culminant, bon à déguster sous forme de malts, mais tout aussi excellent dans les mélanges et les highballs. C’est ce que j’entendais par ambitieux mais abordable. Et sans traîner plus longtemps, les voilà.

Grant’s Distinction est un joli mélange de whiskies écossais vieillis dans un mélange de fûts de chêne, puis mélangés avec de l’alcool de grain indien. Le mélange résultant est un whisky bien arrondi, qui a une empreinte écossaise distincte, fumée et minérale avec une touche de fruits confits. Le maître mélangeur Brian Kingsman a fait cela pour plaire à la nouvelle foule de whisky, qui ne se limite pas aux étiquettes et évite tout ce qui sonne (ou goûte) trop fuddy-duddy. Il est emballé dans la bouteille Grant’s traditionnelle à trois bords, ce qui renforce leur solide pedigree familial.

Nommé en l’honneur du célèbre marin hollandais Williem Barrents (qui a tenté de trouver un chemin vers l’Asie depuis l’Europe via la route du nord-est, prêtant ainsi son nom – également – à la mer de Barents), Barents Premium Gold Reserve, un blended whisky , est également exploratoire et récompense le palais curieux. C’est un esprit doux dès le départ, rien de trop entêtant ou explosif. Le nez subtil est suivi d’une bouche tout aussi douce : fruitée, onctueuse, notes de noix et de caramel. C’est une gorgée facile, distincte, mais plus que prête à s’engager dans une boisson mélangée.

Oaksmith, un petit numéro savoureux, est comme un album en soi. C’est comme la collection « Best of… » de tous les meilleurs artistes du monde. Prenez des whiskies d’Écosse, des États-Unis et d’Inde, mélangez-les ensemble et vous obtiendrez ce riche mélange. Pas moins que le mélangeur de renommée mondiale Shinji Fukuyo (mélangeur en chef, Suntory) s’est appliqué à cela, visitant même les bars indiens de petites villes, passant du temps là-bas, goûtant leurs collations, le tout pour mieux comprendre la culture de la boisson ici. Le résultat final est un joli mélange à la fois indien et international.

Le monde se tourne vers le Japon et le whisky japonais Enso est un bon représentant pour la catégorie. Mis en bouteille en Inde sous une marque créée exclusivement par l’entrepreneur indien Sameer Mahendru, #nso (signifiant le cercle de la vie) est un dram fruité-fumé, qui fonctionne bien dans les long drinks ou sur la glace. C’est premium par rapport aux normes de prix indiennes, mais comme les whiskies japonais vont, c’est une bonne affaire. Disponible presque partout en Inde.

J’ai essayé tous les drams ci-dessus purs, sur glace et transformés en highballs. Aucun d’entre eux n’a été déçu par aucune version. Ou peut-être que j’étais trop fatigué pour m’en soucier. Quoi qu’il en soit, c’était un bon lundi matin.

L’écrivain est sommelier

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.