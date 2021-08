Mélangez-le avec l’un des meilleurs groupes tiers pour votre Fitbit Alta

Si vous possédez un Fitbit Alta ou un Fitbit Alta HR, vous savez probablement déjà qu’ils sont compatibles avec la même taille de bracelet. Si vous avez dépassé votre groupe d’origine ou si vous recherchez de nouvelles options à ajouter au mix, ce sont les meilleurs groupes tiers pour votre Fitbit Alta et Alta HR.

Silicone classique

Bandes Welltin

Le favori du personnel

Ces bracelets en silicone de Welltin présentent un design classique. Ils sont fabriqués en silicone de haute qualité, ce qui les rend durables et parfaits pour s’entraîner. Ils sont 100 % étanches, vous pouvez donc les bercer à la salle de sport et sous la douche, le bain à remous ou la piscine. Vous obtenez quatre bandes avec cet achat et vous avez le choix entre une variété de combinaisons de couleurs différentes.

8 $ sur Amazon

Cuir luxueux

Le groupe Henoda

Le cuir respire la sophistication, donc si vous cherchez un moyen de porter votre Alta en ville ou à un événement chic, les bracelets en cuir Henoda sont le moyen idéal pour l’habiller. Ces bracelets sont faits de cuir véritable doux, confortable et s’adaptent à la plupart des tailles de poignet.

8 $ sur Amazon

Trois pour un

Bandes de remplacement IEOVIEE

Vous obtenez trois bracelets en silicone pour le prix d’un avec ce pack de trois de Leoviee. Ces bandes sont fabriquées en élastomère durable et flexible. Ils sont doux pour la peau et confortables à porter. Vous avez le choix entre plusieurs combinaisons de couleurs, allant du neutre au métallique, et elles sont disponibles en grandes ou petites tailles pour assurer un ajustement parfait.

8 $ sur Amazon

Des motifs accrocheurs

Bandes Zerofire

Ces bracelets amusants aux motifs brillants de Zerofire sont disponibles en un ou en un ensemble de trois. Nous vivons pour ces motifs accrocheurs, un ajout si amusant à n’importe quel look! Ils sont légers et fabriqués en silicone souple; ils sont parfaits à porter toute la journée. Il y a des tonnes de motifs sympas à choisir pour convenir à tous les styles.

12 $ sur Amazon

Duo dynamique

Bandes en cuir et suède Tobfit

Ces bandes réglables de Tobfit sont fabriquées en cuir et en daim de haute qualité pour offrir une expérience de port exceptionnellement confortable. Vous pouvez en obtenir un ou un pack de deux, et ils sont disponibles dans un large assortiment de couleurs et de motifs. Ces bracelets sont élégants, d’allure professionnelle et parfaits pour un usage quotidien.

À partir de 10 $ sur Amazon

Or ancien

Groupes de métal Meliya

Ces bracelets en métal de Meliya sont disponibles en huit couleurs différentes, mais nous avons un faible pour l’or vintage (photo). Ces bracelets sont fabriqués en acier inoxydable de qualité supérieure et sont flexibles, réglables, durables et confortables à porter. Ils sont dotés d’un fermoir magnétique et sont simples à installer et à retirer – aucun outil requis.

À partir de 11 $ sur Amazon

Fou de métal

Groupe de métal Greeninsync

Ces groupes de métal cool de Greeninsync sont disponibles en 17 couleurs différentes. Ils sont fabriqués en acier inoxydable de qualité supérieure et sont livrés avec l’outil de retrait nécessaire pour des réglages faciles. De plus, ils sont équipés d’une boucle déployante à double bouton de haute qualité et parfaits pour les passionnés de bracelets métalliques.

À partir de 12 $ sur Amazon

Tout ce qui brille

Bande Poy

Ce bracelet Poy unisexe est disponible en trois couleurs et est fait de cuir véritable et doux. Il est entièrement réglable pour s’adapter aux poignets mesurant de 5,5 à 8,1 pouces. Il utilise des fermoirs métalliques aux deux extrémités pour se verrouiller sur votre Fitbit Alta ou Alta HR, le maintenant en toute sécurité et en toute sécurité.

11 $ sur Amazon

Habille-le

Bande Gémeaux Balance

Habillez votre Fitbit Alta ou Alta HR avec ce magnifique bracelet de bijoux de Libra Gemini. Ce bracelet est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et présente un maillon argenté orné de strass. Il est réglable pour s’adapter aux poignets mesurant de 4,8 à 8,2 pouces.

11 $ sur Amazon

Le groupe parfait

Les matériaux, les couleurs et la coupe ont tous été pris en compte lors de la composition de cette liste des meilleurs bracelets pour votre Fitbit Alta afin de vous aider à trouver celui qui convient le mieux à votre style de vie. Nous avons des groupes élégants, des groupes d’entraînement et d’excellents groupes de tous les jours représentés ici.

Nous aimons les bandes Welltin parce qu’elles sont d’un excellent rapport qualité-prix et qu’elles présentent un design classique en silicone. Si vous cherchez quelque chose d’accrocheur et d’amusant, ne cherchez pas plus loin que les groupes Zerofire ; ils feront certainement tourner les têtes. Ou peut-être que le cuir véritable est plus votre style ? Le bracelet Henoda est élégant, confortable et parfait à porter au quotidien. Quoi que vous recherchiez dans un groupe, ce sont les meilleurs groupes tiers pour Fitbit Alta.