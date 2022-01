Melania Sorroche : « Cette année je défendrai les européennes et pour la Coupe du monde »

Le champion d’Europe des poids coq Mélanie Sorroche souhaite une bonne année aux lecteurs d’ESPABOX.

Comme nous vous l’annoncions hier, Sorroche a changé de promoteur. Ses raisons sont claires : «Je voulais un nouveau projet. Ce qu’ils m’ont proposé était mieux et j’ai signé. Bien sûr, je garde mon entraîneur Francisco Javier Fernández ‘Chiqui’ ».

Les objectifs de Sorroche en 2022 sont « Pour jouer un match de tir et ensuite je voudrais défendre mon titre européen et prendre d’assaut la Coupe du monde. »

Il se souvient encore de sa défaite controversée en 2016 contre le Vénézuélien Mayerlín Rivas, pour le titre mondial WBA des poids coq. J’aimerais beaucoup l’affronter à nouveau. Au Venezuela, je l’ai gagné, mais les juges m’ont fait mal ».

L’année commence par des entraînements difficiles. «Je m’entraîne entre quatre et cinq heures par jour, du lundi au vendredi. Je me prépare pleinement à ce qui m’attend en 2022. Bonne année à tous les lecteurs et fans d’Espabox en général ».

Bonne chance à Melania Sorroche.