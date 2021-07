Melania Trump a convenu avec son mari que “Honteux” John McCain “n’est pas un héros de guerre” ⋆ .

Avez-vous besoin d’une autre raison pour mépriser les plus méchants du monde… la Maison Blanche Cruella de Vil ? Avez-vous besoin d’une autre histoire pour sceller votre opinion sur elle pour toujours ? Bien sûr que non. Melania a été exposée maintes et maintes fois. Elle est méchante au-delà des mots, égocentrique à un niveau galactique et «pas intelligente» (en termes aussi jolis que possible). Enfin, et cela ferait le plus mal à Mel, elle est loin d’être aussi jolie qu’elle le pense. Elle était très jolie, mais 250 000 $ en chirurgie plastique se terminent par quelque chose de bâclé. C’était le cas avec Mel.

Alors combinons tout cela, méchant, égocentrique, “pas intelligent” et plutôt laid. On peut repartir avec beaucoup d’histoires, dont une nouvelle. D’après Business Insider, Mel ne pensait pas que John McCain était un héros de guerre :

L’ancienne première dame Melania Trump a partagé la mauvaise opinion de son mari sur le bilan militaire de feu le sénateur républicain John McCain.

“Partagé”? Ou « suivi » ? Nous n’avons jamais eu l’impression que Mel réfléchissait de manière indépendante sur quoi que ce soit, sauf sur des choses qui l’affectaient. Sur ces questions, elle était 100% indépendante, n’a jamais pensé à personne d’autre. Sur ce, elle s’entendait bien, n’essayez pas de nous tromper.

Elle était d’accord avec le candidat de l’époque, Donald Trump, lorsqu’il a déclaré lors d’un événement primaire du GOP en 2016 dans l’Iowa que le sénateur de l’Arizona n’était “pas un héros de guerre”, selon l’ancien directeur de campagne de Trump, Cory Lewandowski.

Lewandowski, qui a parlé à Insider dans le cadre d’un projet d’histoire orale sur la prise de contrôle du GOP par Trump, a déclaré que Trump et lui avaient rencontré Melania Trump dans le New Jersey alors que des experts politiques et des animateurs de talk-show conservateurs disaient que Trump devait s’excuser. Il pensait que le commentaire mettrait fin à la campagne de Trump.

Il y avait beaucoup de choses qui auraient mis fin à n’importe quelle autre campagne. Mais personne n’avait jamais couru aussi fort sur la plate-forme du « racisme ». Il a surmonté beaucoup d’erreurs.

“Alors que nous franchissions la porte, Mme Trump nous attendait”, a déclaré Lewandowski. « Elle a dit : ‘Tu as raison. John McCain n’est pas un héros de guerre. Ce qu’il a fait pour les vétérans est honteux.

Quoi. Le. Putain ? Que sait Mel du traitement des anciens combattants et comment calcule-t-elle en quelque sorte que Trump a fait mieux ? De plus, Mel parle de politique. On devient un héros de guerre dans une guerre, quand on est assez courageux pour piloter un jet au-dessus d’un tir de missile, se fait descendre, puis reste assis dans un camp horrible pendant des années, refusant toujours la chance d’être libéré avant les autres. Les Vietnamiens voulaient libérer le fils de l’amiral, c’était un sacré coup. McCain ne le ferait pas. Dites ce que l’on veut de McCain en tant que père ou politicien, il est absolument un héros de guerre.

Avons-nous même besoin de demander ce que Melania pourrait être prête à faire pour sortir d’une mauvaise situation en premier ? Tais-toi, Mel.

