Melania Trump a été brutalisée pour avoir «détruit» la roseraie de la Maison Blanche – «Envoyez-lui la facture» | Monde | Nouvelles

La frénésie des médias sociaux est survenue après la création d’une pétition demandant à la Première Dame et au Second Gentleman Doug Emhoff d’annuler les changements que Mme Trump a apportés au jardin en août dernier. Selon les rapports, plus de 40 000 personnes ont signé la pétition publiée sur Change.org.

Un utilisateur de médias sociaux a tweeté: «Doit être restauré à l’original, ou du moins à l’ancien. C’était un attribut délicieux. L’itération actuelle est stérile et peu attrayante. »

Un deuxième utilisateur a exprimé sa désapprobation. Ils ont dit: «Chaque Première Dame depuis plus de 100 ans a contribué quelque chose à la roseraie, donc Melania a détruit beaucoup d’histoire, ainsi que la beauté.»

Un autre utilisateur de Twitter a accusé l’ancienne Première Dame de n’avoir «pas de cours».

Ils ont écrit: «Jacqueline Kennedy qui a conçu le Rose Garden avait CLASSE et cela l’a montré.

«Jill Biden a également CLASSE, donc elle serait la bonne personne pour restaurer la roseraie. Ensuite, il y a Melania Trump – PAS DE CLASSE! »

L’ancienne Première Dame Jackie Kennedy a supervisé une rénovation majeure du jardin qui a été achevée en 1962.

Dans une déclaration en juillet, l’administration Trump a déclaré que la refonte de Melania ramènerait la roseraie à son empreinte de 1962.

Cependant, les changements ont fait l’objet de vives critiques, car certaines des fleurs colorées présentées dans le jardin ont été supprimées.

L’événement annuel est dédié à la plantation d’arbres publique aux États-Unis et dans d’autres pays.

Après avoir planté l’arbre, un utilisateur de médias sociaux a exhorté Mme Biden à commencer à restaurer la roseraie.

Ils ont tweeté: “Et après que ce bel arbre ait été planté, ce serait beau et génial si @FLOTUS annulait les modifications apportées à la roseraie par Melania Trump.”

L’ancienne Première Dame a été critiquée par les utilisateurs des médias sociaux en août pour avoir procédé à la rénovation du jardin malgré la pandémie en cours et les manifestations à la suite du meurtre de George Floyd.

Selon un rapport de vérification des faits de . l’année dernière, certaines des affirmations largement diffusées sur la refonte de Melania sur les réseaux sociaux étaient fausses.