Melania Trump, ancienne première dame des Etats-Unis, lance son premier NFT

L’ancienne mannequin et épouse de Donald Trump a annoncé son premier NFT, basé sur la blockchain Solana.

L’ancienne première dame des Etats-Unis, Melania Trump, a annoncé jeudi son incursion dans le monde de l’art numérique avec le lancement d’un jeton non fongible (NFT).

L’épouse de l’homme d’affaires Donald Trump a fait part dans un communiqué de sa nouvelle entreprise : une plate-forme pour le commerce caritatif NFT où il mettra aux enchères plusieurs œuvres d’art numérique.

Le produit de la vente des œuvres symbolisées ira à des œuvres caritatives pour aider « les enfants vieillissant hors du système de placement familial grâce à une autonomisation économique et à un meilleur accès aux ressources nécessaires pour exceller dans les domaines de l’informatique et de la technologie ».

« Je suis fier d’annoncer ma nouvelle entreprise NFT, qui incarne ma passion pour les arts, et soutiendra mon engagement continu envers les enfants à travers mon initiative Be Best », a déclaré Trump dans un communiqué partagé via son compte officiel. Twitter

Grâce à cette nouvelle plate-forme technologique, nous fournirons aux enfants des compétences en informatique, y compris la programmation et le développement de logiciels, pour s’épanouir une fois qu’ils auront vieilli dans la communauté d’accueil.

Melania Trump lance NFT à Solana

Comme première étape de cette initiative, Trump a présenté son premier NFT intitulé ‘Melania’s Vision’ (‘Melania’s vision’), une pièce réalisée par l’artiste français Marc-Antoine Coulon. Le travail à l’aquarelle montre les yeux de l’ancienne première dame et se veut « un charme inspirant » pour les collectionneurs. Il comprend également un audio de Trump, selon le communiqué.

Trump a décidé tirer parti de la blockchain Solana pour symboliser le travail. Le NFT est mis aux enchères sur le site officiel de Trump au prix de 185 USD au moment de la publication et sera disponible à l’achat entre le 16 et le 31 décembre 2021. Les paiements peuvent être effectués dans la crypto-monnaie native de Solana, SOL, comme avec une carte de crédit via MoonPay.

Quant à la plate-forme NFT, il a été signalé qu’elle serait alimentée par le service de microblogging et de médias sociaux, Parler.

L’initiative fait de l’ancienne première dame la dernière célébrité à rejoindre l’engouement pour le NFT. Paris Hilton, Shakira et Snoop Dog sont quelques-unes des célébrités qui ont touché l’espace. Pendant ce temps, des marques renommées telles que Gucci, Pepsi, Playboy, entre autres, ont annoncé cette année le lancement de leurs propres collections NFT.

