Melania Trump aperçue à son retour à New York alors qu’elle rejoint son mari Donald | Monde | Nouvelles

L’ancienne Première Dame a été aperçue en train de quitter la Trump Tower mardi pour se rendre à divers rendez-vous. Elle a été photographiée portant un blazer Burberry décontracté mais élégant et un haut et un pantalon blancs. L’ex-FLOTUS a compensé son ensemble tout blanc avec une paire de chaussures plates à bout pointu Louboutin à 645 $.

Elle a également affiché son sac à main blanc Hermes Kelly, qui coûte 26 250 $.

Melania avait l’air super cool dans ses lunettes de soleil miroir et laissait ses cheveux blonds pendre autour de ses épaules.

Depuis qu’elle a quitté la Maison Blanche en janvier, Melania fait profil bas.

On pense qu’elle passe le plus clair de son temps à la station balnéaire de son mari à Mar-a-Lago en Floride.

Le couple a été vu en train de dîner seul à une table entourée de cordes dans le restaurant du patio du complexe à plusieurs reprises, où ils deviennent souvent l’attraction vedette des autres convives.

La visite de Melania dans la Grosse Pomme intervient un jour après l’enregistrement de Donald Trump dans leur résidence de la Cinquième Avenue.

“Avec l’armée, avec les impôts les plus bas, la plus grosse réduction d’impôts jamais vue, les plus grosses réductions réglementaires jamais réalisées, nous avons construit Space Force, tant de choses, en passant, nous avons développé un vaccin en neuf mois au lieu de cinq ans.”

Tout en ne donnant aucune indication quant à savoir s’il se présentera à nouveau à la présidence en 2024, M. Trump a fait part de ses espoirs pour les élections au Congrès l’année prochaine.

“Ensemble, nous reprendrons la Chambre et nous reprendrons le Sénat, et nous reprendrons l’Amérique”, a-t-il promis.