Melania Trump et Donald expriment leurs « plus sincères condoléances » pour 12 soldats américains tués à Kaboul | Monde | Nouvelles

Des kamikazes ont visé des civils et des troupes américaines à l’aéroport international de la ville, provoquant carnage et dévastation. Au moins 12 militaires américains, dont 11 Marines et un infirmier de la Marine, sont morts dans les attaques, selon le Pentagone. Le ministère afghan de la Santé a également confirmé à CNN que jusqu’à 60 civils ont péri dans les explosions, et que de nombreux autres ont été blessés.

Dans un communiqué, l’ancien président américain a déclaré: “‘Melania et moi adressons nos plus sincères condoléances aux familles de nos brillants et courageux militaires dont le devoir envers les États-Unis comptait beaucoup pour eux.

“Nos pensées vont également aux familles des civils innocents qui sont morts aujourd’hui dans l’attaque sauvage de Kaboul.”

“Cette tragédie n’aurait jamais dû se produire, ce qui rend notre chagrin encore plus profond et plus difficile à comprendre”, a-t-il ajouté.

Son épouse, Melania, a également exprimé ses plus sincères condoléances via son compte Twitter.

L’ex-FLOTUS a posté: “‘Nous prions pour les familles et les proches des héros marins tués à Kaboul et pour tous ceux qui souffrent pendant cette période difficile.’

La responsabilité des attentats meurtriers a été revendiquée par l’État islamique.

L’agence de presse officielle de l’EI, Amaq, a déclaré sur sa chaîne Telegram qu’un membre appelé Abdul Rahman al-Logari a mené “l’opération martyre près de l’aéroport de Kaboul”.

Dans une déclaration sur son site Web intitulée “Surrender-in-Chief”, il a écrit : ” Joe Biden a promis aux Américains un avenir de croissance, de force, de diplomatie et de puissance.

« Il nous a dit que l’Amérique était de retour. Au lieu de cela, il a retiré ses troupes d’Afghanistan avant de retirer nos armes, nos alliés ou même nos propres citoyens.

“Joe Biden a reculé devant nos ennemis et n’a pas réussi à protéger nos alliés. Sous Joe Biden, les talibans sont de retour – pas l’Amérique.”