Melania Trump était la propre “Marie-Antoinette” de la Maison Blanche, écrit l’ancien chef de cabinet | Monde | Nouvelles

Stephanie Grisham s’éloigne de l’ombre alors qu’elle s’apprête à publier un nouveau livre qui est déjà considéré comme une bombe internationale. Dans I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in the Trump White House, à paraître le mois prochain, l’ancienne attachée de presse donne sa version de l’histoire et attaque Trump, Mme Trump, Jared Kushner, le fils de Donald Trump. conseiller juridique et principal, et Mark Meadows, dernier chef de cabinet de Trump.

Son livre a été annoncé la semaine dernière par un scoop d’Axios qui a cité une source proche de Grisham disant qu’elle “sait où tous les corps sont enterrés parce qu’elle en a enterré beaucoup elle-même … [she] a des reçus … elle était attachée de presse et c’était son travail de s’assurer qu’elle savait ce qui se passait ».

Après avoir reçu un accès exclusif à certaines parties des livres, Politico a écrit aujourd’hui que Stephanie Grisham n’hésite pas à critiquer Melania Trump dans la mesure où elle la compare à Marie-Antoinette.

La première dame était comme « la reine de France condamnée », aurait écrit Grisham. « Dédaigneux. Vaincu. Détaché.”

Grisham est connu pour être le seul attaché de presse de la Maison Blanche à n’avoir jamais tenu de point de presse et à être passé de l’équipe de Donald Trump à celle de Melania.

Grisham se souvient d’avoir envoyé un texto à Melania Trump le 6 janvier concernant ce qui se passait au Capitole : « Voulez-vous tweeter que les manifestations pacifiques sont le droit de chaque Américain, mais qu’il n’y a pas de place pour l’anarchie et la violence ? et recevoir un simple « Non » une minute plus tard.

Comme l’a rapporté Grisham, la première dame était plus préoccupée par la mise en place d’une séance photo pour un tapis à l’époque.

Elle écrit que c’est à ce moment-là qu’elle a décidé de démissionner de son poste de chef de cabinet.

En octobre 2020, un autre ancien conseiller principal de Melania Trump a publié un livre révélant ce qui s’est passé dans les coulisses de l’équipe de la Première Dame.

Une conversation audio enregistrée par Stephanie Winston Wolkoff et diffusée sur CNN est même devenue virale alors que Melania a été entendue se plaindre de devoir s’occuper de «trucs de Noël» alors que les gens continuaient à lui poser des questions sur les enfants séparés de leurs parents à la frontière.

“Je travaille… je me fous des trucs de Noël, tu sais, qui s’en fout des trucs et des décorations de Noël ? Mais je dois le faire, non ?”

Elle a poursuivi: “OK, puis je le fais et je dis que je travaille sur Noël et que je planifie Noël et ils ont dit:” Oh, qu’en est-il des enfants dont ils ont été séparés? Donnez-moi une pause **. Où disaient-ils quelque chose quand Obama a fait ça ? »

Juste après les élections de novembre 2020, Stephanie Grisham a également déclaré qu’en essayant de se renseigner sur le traditionnel thé d’inauguration que Melania était censée accueillir pour l’épouse du président élu Joe Biden, FLOTUS ne voulait rien avoir à faire avec cela.

Melania Trump aurait dit à Grisham que “quelque chose de grave s’était passé” et n’aurait pas écouté lorsque son assistante a tenté d’expliquer qu’il n’y avait pas eu de fraude électorale à grande échelle.

Un autre ancien collaborateur anonyme de la Maison Blanche a déclaré à Axios : « Il n’y a pas assez d’eau sur terre pour contenir le feu qu’elle pourrait allumer dans tout Trumpworld, y compris des parties comme l’orbite de la première dame.

“Il est difficile d’exprimer à quel point cela va causer de l’anxiété.”

Contactée par Politico, la porte-parole de Melania Trump a qualifié le livre de Grisham de « mensonge et trahison » de la part de quelqu’un qui « cherche à gagner en pertinence et en argent aux dépens de Mme Trump ».