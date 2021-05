Melania Trump «fait ce qu’elle veut» alors que Donald s’envole pour le New Jersey sans femme | Monde | Nouvelles

Plus tôt cette semaine, Donald Trump a été vu s’envoler pour passer l’été dans le New Jersey après avoir célébré la fête des mères avec sa famille en Floride. Les Trump et leur fils Barron auraient eu un dernier brunch ensemble avant le départ de l’ancien président.

On ne sait pas si Melania et Barron rejoindront Donald dans son club de golf à Bedminster, New Jersey.

Les médias américains ont rapporté que la station balnéaire de Donald à Mar-a-Lago fermera principalement pour l’été.

Selon People Magazine, Melania et Barron prévoient de faire des allers-retours entre la Floride et le New Jersey.

Mais on pense que cette décision dépend de l’horaire scolaire de leur fils.

Mais le déménagement de Donald dans le New Jersey lui permettra d’échapper à la chaleur estivale de la Floride et de le rapprocher du centre financier de New York.

L’agent républicain de Floride, Larry Casey, a déclaré que l’ancien président s’était toujours déplacé entre Palm Beach et le New Jersey.

Il a dit: «C’est ce qu’il fait depuis 20 ans – passer l’hiver en Floride et ensuite retourner dans le nord.»

Donald a déjà taquiné la possibilité d’une autre élection présidentielle en 2024.

Ses collaborateurs auraient déclaré que la décision de se présenter à la Maison Blanche aux prochaines élections était peu probable tant qu’ils n’auraient pas jaugé les courants politiques de cette année.