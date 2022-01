Melania Trump félicite Bitcoin à l’occasion du 13e anniversaire du bloc Bitcoin Genesis

Les investisseurs dans les crypto-monnaies et le Bitcoin couvrent presque tous les secteurs et parmi différentes personnalités. Avec l’augmentation de l’adoption des actifs numériques, la plupart des gens rejoignent le train des investissements pour récolter un énorme potentiel de croissance. Les célébrités et les représentants gouvernementaux des gouvernements passés et présents dans le monde ne sont pas loin derrière.

L’ancienne première dame des États-Unis, Melania Trump, vient de transmettre son message de félicitations à Bitcoin pour son treizième anniversaire. Peu de temps après avoir lancé son « jeton non fongible (NFT) » personnel en décembre 2021.

Mme Trump a lancé lundi son message via Twitter au plus grand actif numérique au monde alors qu’il célèbre son 13e anniversaire.

L’ancienne première dame a commenté la capitalisation boursière de Bitcoin, plus de 1 000 milliards de dollars dans son message. Ensuite, il a souhaité au Bitcoin Genesis Block une bonne fête pour son anniversaire.

Réactions aux applaudissements de l’ex-première dame Bitcoin

Le tweet de Mme Trump a reçu plus de 8 000 retweets et 30 000 likes dans la presse. De plus, le message a suscité des réactions de la communauté crypto. Cela inclut Anthony Pompliano, co-fondateur de Morgan Creek Digital. Pompliano a prévu que l’ancienne première dame est susceptible d’être Bitcoiner ou connectée à l’industrie BTC.

Selon les archives de CoinGecko, BTC a une capitalisation boursière d’environ 880 milliards au moment de la publication. De plus, l’actif numérique avait pour la dernière fois une valeur marchande de plus de 1 000 milliards de dollars début décembre 2021.

Bitcoin reste bas sur le graphique journalier Source : BTCUSD Tradingview

Une nouvelle réaction contre le poste de l’ancienne première dame a souligné certains commentaires anti-BTC de son mari, l’ancien président américain Donald Trump.

Certains retweets ont rappelé comment l’ancien président Trump critiquait constamment Bitcoin. Il a pris avec véhémence sa position de fan d’anti-Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Il a mentionné qu’en raison de la forte volatilité de la valeur de la crypto-monnaie, il s’agit d’une arnaque aérienne.

En plus de BTC, l’ancien président Trump s’en est pris à Facebook Libra, prédisant moins de fiabilité et de stabilité pour la monnaie numérique. Il a déclaré que si Facebook veut exploiter une banque, il doit suivre une procédure réglementaire et reconnue.

L’un des observateurs de Twitter, comparant les différentes actions du couple Trump, a posté que l’ensemble du scénario était une » annonce de divorce cryptique « .

Avant maintenant, Mme Trump a officiellement publié en décembre 2021, sa plate-forme de jetons non fongibles (NFT). Cependant, elle a également laissé sa collection numérique la plus importante connue sous le nom de Melania’s Vision.

Depuis le site officiel de l’ancienne première dame, la blockchain de Solana a géré sa vente de NFT. De plus, la vente aux enchères se terminera vendredi.

