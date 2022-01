Melania Trump félicite Bitcoin pour son anniversaire, défiant les critiques de Donald Trump

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Contre l’avis de son mari Donald Trump, Melania semble être très pro-crypto : d’abord elle lance son NFT, et maintenant elle félicite Bitcoin.

L’ancien président américain Donald Trump a longtemps été un critique féroce de Bitcoin. Il a déclaré, entre autres, que « ça ressemble à une arnaque » et que « ce n’est pas de l’argent ». Et le plus récent, dit en décembre : que Bitcoin « est très dangereux et peut exploser ». Cependant, sa femme, Melania, ne semble pas penser de la même manière et commence à rendre publique son enthousiasme pour la principale crypto-monnaie et l’écosystème crypto en général. En fait, elle a récemment lancé sa première gamme de jetons non fongibles, NFT.

Dans un tweet hier, à l’occasion du 13e anniversaire de Bitcoin, il a déclaré :

Il est largement rapporté que la capitalisation boursière de Bitcoin dépasse 1 000 milliards de dollars. Aujourd’hui marque le treizième anniversaire du bloc de genèse de Bitcoin Joyeux anniversaire, #SatoshiNakamoto #MelaniaNFT

Il est largement rapporté que la capitalisation boursière de Bitcoin dépasse 1 000 milliards de dollars US. Aujourd’hui marque le 13e anniversaire du Bitcoin Genesis Block. Joyeux anniversaire, #SatoshiNakamoto #MelaniaNFT pic.twitter.com/aZqNJFcZmd – MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) 3 janvier 2022

Le tweet est devenu très populaire. Jusqu’à présent, il a eu 37 000 « j’aime », plus de 6 400 retweets et plus de 2 600 tweets qui le citent.

Son tweet joint la version hexadécimale brute du premier bloc dont le paramètre de base de pièces contient un titre du London Times sur les renflouements bancaires :

Il convient de rappeler que le créateur anonyme de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a exploité le « bloc zéro » le 3 janvier 2009. Son anniversaire a été largement célébré par de nombreux membres éminents de la communauté, dont l’ancien PDG de Twitter Jack Dorsey et le PDG de Microstrategy, Michel Saylor.

Joyeux anniversaire #Bitcoin. – Michael Saylor⚡️ (@saylor) 3 janvier 2022

pic.twitter.com/SLeJgplNBP – jack⚡️ (@jack) 3 janvier 2022

Cependant, le message de Melania est peut-être celui qui a eu le plus d’impact puisqu’il contredit en quelque sorte l’opinion de son mari.

Dans le tweet, il y a une certaine désinformation de l’ancienne première dame, étant donné qu’elle dit que la capitalisation boursière de la plus grande crypto-monnaie du monde dépasse un billion de dollars. Cependant, bien qu’il ait dépassé ce montant lorsqu’il avait ses prix les plus élevés (au-dessus de 67 000 USD), maintenant que la pièce a des prix d’environ 46 400 USD, elle a une capitalisation d’un peu plus de 879 milliards USD, selon les graphiques de Marchés cryptographiques.

Pour de nombreux médias, Melania a profité de l’anniversaire de Bitcoin pour promouvoir son NFT, puisqu’elle était une référence dans l’un des hashtag : #MelaniaNFT.

