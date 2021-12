Melania Trump impliquée dans le scandale de dissimulation de la Maison Blanche et c’est vraiment mauvais

Après un test COVID-19 positif avant le premier débat présidentiel de 2020, Donald Trump a lancé une dissimulation des résultats, et à mesure que de plus amples informations sont publiées, il semble que les membres de sa famille aient peut-être joué un rôle important dans ce mensonge scandaleux. La connaissance de cet incident sera mise en lumière par Mark Meadows, ancien chef d’état-major de la Trump White House, dans son prochain livre.

Comme Greg Sargent l’a dit dans sa chronique politique pour le Washington Post, « La famille Trump a longtemps traité les règles et les lois comme des nuisances qui ne concernent que les petites gens. […] plusieurs personnes autour de Trump, dont sa femme, Melania Trump, et ses enfants Donald Jr. et Eric, étaient tous assis sans masque lors du débat du 29 septembre, selon des reportages contemporains, malgré le fait que les participants au débat devaient porter des masques.

Lorsque la nouvelle a éclaté que le résultat positif de Donald Trump est intervenu avant même ce débat, le comportement de sa famille pendant l’événement est devenu encore plus écoeurant qu’il ne l’avait été à l’origine. Tous les membres de la famille de Trump, y compris Donald lui-même, ont refusé de se masquer même lorsqu’on leur a demandé à plusieurs reprises, et tout cela en sachant qu’ils avaient été directement exposés au virus, ou dans le cas de l’ancien président, l’ont effectivement contracté.

Regardez à quelle distance Melania passe devant Joe Biden sans masque. Ensuite, Jill Biden suit le même chemin que Melania quelques secondes plus tard. Pourquoi Melania n’a-t-elle pas gravi les marches de Trump ?

*Trump utilise le test rapide —15 minutes. Savaient-ils avant le débat qu’ils étaient positifs ? pic.twitter.com/AxIREIFViG – Ami de l’Arctique (@FriendEden100) 2 octobre 2020

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Les rapports indiquent non seulement qu’ils sont initialement entrés dans le bâtiment sans masque, mais ils ont également refusé d’en mettre un lorsqu’un médecin de la Cleveland Clinic leur a directement demandé, qui leur a demandé de suivre les règles et de leur offrir des masques chirurgicaux s’ils ne le faisaient pas. apporter le leur.

J’ai vu un médecin de la Cleveland Clinic rappeler aux invités de Trump de porter un masque, leur offrant même des masques chirurgicaux au cas où ils n’en auraient pas. Aucun d’eux n’a mis de masque. Le médecin avait l’air frustré alors qu’elle s’éloignait, incitant un membre du personnel à dire: « C’est tout ce que vous pouvez faire. » https://t.co/ShthfC23Gr – Marianna Sotomayor (@MariannaReports) 2 octobre 2020

Bien que ce ne soit pas la première fois que l’un des stratagèmes malveillants de Trump attire également une attention négative sur les membres de sa famille, il s’agit certainement de l’un des incidents les plus étonnants et les plus horribles. Le fait qu’ils refuseraient de porter des masques dans une situation où ils n’auraient même pas dû sortir en public est plus qu’une simple anecdote, mais sert de preuve que même dans une situation qui pourrait être potentiellement mortelle pour les autres, ils penseront toujours d’eux-mêmes d’abord.