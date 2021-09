Melania Trump : le livre de l’ancien chef de cabinet n’est que « mensonge et trahison » | Monde | Nouvelles

Prévu pour publication le 5 octobre, le livre de Stephanie Grisham sur son séjour à la Maison Blanche n’a reçu que des retours froids sibériens de la part de l’équipe de Melania Trump. Ce lundi, Politico a révélé quelques pépites du livre, qui dépeint l’ancienne Première Dame comme “la reine française condamnée” qui était “dédaigneuse”. Vaincu. Détaché.”

Politico a également contacté Melania Trump elle-même pour tout commentaire sur les premières citations exclusives du prochain livre intitulé I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in the Trump White House.

Une déclaration fournie par le bureau de Melania Trump a déclaré : « L’intention derrière ce livre est évidente.

“C’est une tentative de se racheter après une mauvaise performance en tant qu’attachée de presse, des relations personnelles ratées et un comportement non professionnel à la Maison Blanche.

« Par la fausseté et la trahison, elle cherche à gagner en pertinence et en argent aux dépens de Mme Trump. »

Stephanie Grisham a travaillé comme attachée de presse pour Melania de 2017 à 2019 avant de rejoindre Donald’s Trump en tant que directrice de la communication de juillet 2019 à avril 2020.

On se souvient d’elle comme de la seule attachée de presse de la Maison Blanche à n’avoir jamais tenu de point de presse.

Faisant référence à la pandémie mondiale, elle a déclaré qu’elle trouvait “honteux qu’autour de ces événements tragiques il y ait eu des commérages salaces, des attaques personnelles injustifiées et de fausses accusations trompeuses contre moi – de la part de personnes qui cherchent à être pertinentes et ont un programme”.

Le ministère de la Justice de Trump a intenté une action civile contre Winston Wolkoff en octobre 2019, alléguant la violation d’un accord de non-divulgation, que le ministère de la Justice de Biden a abandonné en février 2021.