Melania Trump news: Ex-FLOTUS démystifie les rumeurs de divorce avec une rare apparition à côté de Donald | Monde | Nouvelles

L’ancien président américain Donald Trump et son épouse ont assisté à un événement caritatif au club Mar-a-Lago de Trump à Palm Beach, en Floride. La relation du couple a fait l’objet de rumeurs de divorce depuis le début de leur départ à la Maison Blanche cette année.

Pour la rare apparition aux côtés des donateurs du Comité national républicain, Mme Trump portait une robe blanche de 1900 $ de Giambattista Valli.

Des vidéos téléchargées sur les réseaux sociaux montrent l’ancienne Première Dame marchant derrière l’ancien président alors qu’elles sont accueillies par une ovation des invités.

Le couple avait l’air détendu lorsque Mme Trump a lié les bras à M. Trump qui, selon le Washington Post, a ensuite prononcé un discours d’une heure.

L’apparition intervient après qu’un expert a partagé sa conviction que Mme Trump est restée mariée à M. Trump parce que “il y avait plus à rester que d’aller”.

Mary Jordan, auteure de “ The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump ”, a déclaré au magazine People que Melania préférait rester avec son mari plutôt que de le quitter pendant sa présidence.

Les sources de l’auteur lui ont dit «encore et encore» qu ‘«il y avait plus pour elle de rester que de partir», a-t-elle suggéré.

Kate Andersen Brower, auteur de First Women, a déclaré au magazine People que Mme Trump était «la Première Dame la plus réticente que nous ayons eue dans l’histoire moderne».

Elle a ajouté: «La Première Dame est censée jouer le rôle de« consolateur en chef », surtout lorsque vous êtes mariée à un homme qui est si incapable de consoler les gens et qui a là un réel manque d’empathie.»