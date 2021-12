Melania Trump NFT ? 14 choses à savoir sur la prochaine version de la blockchain Solana

C’est un monde étrange dans lequel nous vivons lorsque l’ancienne première dame Melania Trump a annoncé des plans pour sa propre plate-forme NFT.

Source : Evan El-Amin / Shutterstock.com

Plongeons dans cette nouvelle ci-dessous pour voir de quoi parle tout ce brouhaha.

Melania Trump, l’épouse de l’ancien président Donald Trump, crée sa propre plateforme pour vendre des NFT. Les NFT sont des jetons non fongibles liés à la crypto-monnaie et à la blockchain. Cela leur donne un identifiant unique qui peut les rendre uniques. En conséquence, un marché s’est formé autour des NFT qui peuvent permettre aux créateurs de gagner une bonne partie de leurs ventes. Melania Trump s’y intéresse également avec son premier NFT étant une interprétation à l’aquarelle de ses yeux bleus. Le NFT comprendra également un message audio inspirant l’espoir. Les plans de vente de NFT démarrent le mois prochain avec Melania Trump notant que chacun coûtera environ 187 $. Le NFT est vendu via le Solana (CCC :SOL-USD) blockchain. Elle s’attend également à organiser une vente aux enchères NFT unique qui comprendra «des œuvres d’art numériques, des œuvres d’art physiques et un accessoire physique unique en son genre». L’ancienne première dame souligne également que l’entreprise NFT ne recevra pas tous les bénéfices directement. Au lieu de cela, une partie d’entre eux ira à la charité. Plus précisément, Trump veut aider les enfants qui vieillissent hors du système de placement en famille d’accueil. Cependant, elle ne dit pas exactement combien d’argent ira à cette cause. Quoi qu’il en soit, les amateurs de crypto voudront vérifier le mois prochain pour voir comment se déroulent les plans NFT de Melania Trump.

