SI Melania Trump est sincère dans son annonce d’aujourd’hui et qu’elle la gère avec une certaine intégrité en ce qui concerne la « partie », alors nous la félicitons pour une idée semi-décente. Mais veuillez nous pardonner, nous avons des doutes quant à la sincérité et l’efficacité de son programme nouvellement annoncé. On se demande aussi pourquoi elle n’abordera pas la « partie portion ». Expliquons-nous.

Melania dit qu’elle développe un nouveau projet d’art NFT, avec elle au centre, bien sûr, avec «une partie» des recettes allant à aider les enfants en famille d’accueil.

Excité pour cette nouvelle entreprise, qui combine ma passion pour l’art et mon engagement à aider les enfants de notre nation à réaliser leur propre rêve américain unique. #MelaniaNFT https://t.co/XJN18tMllg pic.twitter.com/wMpmDDsQdp – MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) 16 décembre 2021

Nous doutons qu’il existe un site d’actualités qui a été plus intense dans sa critique de Melania que nous. Mais nous avons également prouvé que nous sommes prêts à lui rendre hommage à l’échéance.

De nombreuses questions planent sur l’annonce. Pour ceux qui ne le savent pas, selon Google, « NFT » est défini comme :

Les TVN sont un type d’actif numérique conçu pour représenter la propriété d’un objet virtuel unique, comme une œuvre d’art ou des cartes à collectionner de sports rares. La propriété de ces éléments est suivie sur la blockchain, la technologie derrière la plupart des crypto-monnaies.

C’est le droit de propriété et de vente de l’art numérique qui peut être acheté et vendu. Les NFT ont connu un début étrange dans la mesure où certaines figures de conception jeunes, pour la plupart non formées, (enfants) qui décollent et valent des centaines de milliers, et de belles choses faites par des artistes visuels qualifiés sans aucune valeur.

Et bien sûr, son premier NFT concerne Melania. Enfin, ses yeux au moins :

OK, ne commentant même pas les yeux, mais comment Melania Trump a-t-elle pensé que c’était ce qu’une ancienne première dame publierait Honnêtement, cela ressemble exactement à ce que je pensais Si vous alliez dans un club de sexe, c’est le type d’œuvre d’art auquel vous vous attendez Elle a échoué au porno et à être la première dame pic.twitter.com/aoTrMRUMNB – Ari D Michaels 🏳️‍⚧️ 🏳️‍🌈 (@ArianaDMichaels) 16 décembre 2021

Les atouts n’ont pas une bonne histoire en ce qui concerne la gestion d’opérations caritatives et doivent être surveillés de près, comme l’a souligné le net : la clé est la « partie du produit » et si on peut lui faire confiance pour être une partie importante :

Ne vous laissez pas berner par Melania Trump. Elle est comme Donald Trump, mais avec des seins plus petits. – Mayo (@MayoIsSpicyy) 16 décembre 2021

« … une partie du produit de la vente sera « reversée pour soutenir les enfants dans la communauté des familles d’accueil », indique un communiqué. Le bureau de Trump n’a pas répondu à la demande d’ITK de commenter la part de l’argent qui ira aux efforts caritatifs. Un mot – arnaque.https://t.co/HIXe9Qv6Ak – Changfucius (@TheChangfucius) 16 décembre 2021

Ci-dessous, quelques réponses absolument hilarantes :

Élevez vos filles pour qu’elles soient élégantes et gentilles comme Melania Trump au lieu d’être fausses et frauduleuses comme Jill Biden. – Nick Adams (@NickAdamsinUSA) 15 décembre 2021

Mais surtout des doutes :

Hmmmm….un #Trump démarrant une entreprise commerciale de fumée et de miroirs qui va « récolter des fonds pour la charité ». Nous avons déjà vu ce film… #MelaniaTrump https://t.co/u5XMtaA6VW – Andy Ostroy (@AndyOstroy) 16 décembre 2021

