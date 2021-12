Melania Trump rejoint la dernière tendance : les NFT

Quel est le phénomène des NFT ? 1:25

. – Melania Trump se lance dans la dernière tendance des crypto-monnaies : les NFT.

L’ancienne première dame a annoncé jeudi qu’elle vendait un NFT, ou jeton non fongible, intitulé « Melania’s Vision », son premier projet public depuis qu’il a quitté ses fonctions il y a près d’un an.

Le NFT est le premier art numérique à être vendu sur sa nouvelle plate-forme, qui sera publiée régulièrement par NFT et alimentée par Parler.

« Je suis fier d’annoncer mon nouveau projet NFT, qui incarne ma passion pour les arts, et soutiendra mon engagement continu envers les enfants à travers mon initiative Be Best », a déclaré Trump dans un communiqué. « Grâce à cette nouvelle plate-forme basée sur la technologie, nous fournirons aux enfants des compétences en informatique, y compris la programmation et le développement de logiciels, pour s’épanouir une fois qu’ils auront vieilli dans la communauté d’accueil. »

Une partie des recettes « aidera les enfants ayant dépassé l’âge du système de placement familial grâce à une autonomisation économique et à un meilleur accès aux ressources nécessaires pour exceller dans les domaines des technologies de l’information et de la technologie », selon un communiqué de presse du bureau de Trump. .

CNN a contacté le bureau de Trump pour plus d’informations et de commentaires.

Le NFT est une « aquarelle » de Marc-Antoine Coulon qui comprend un enregistrement audio de Trump, selon un communiqué de son bureau. L’art numérique de l’ancienne première dame coûtera environ 150 $ US et sera en vente entre le 16 décembre et le 31 décembre 2021.

Les jetons non fongibles, ou NFT, sont des éléments uniques de contenu numérique liés à la blockchain, la base de données numérique qui sous-tend les crypto-monnaies comme le bitcoin et l’ethereum. Les NFT ont suscité l’intérêt de grandes marques, d’athlètes, de musiciens et de célébrités, et certaines versions NFT d’images numériques se sont vendues à des dizaines de milliers de dollars.

Trump, une première dame notoirement secrète, se cache depuis qu’elle et l’ancien président Donald Trump ont quitté la Maison Blanche. Alors que son mari réfléchit à son avenir politique, Melania Trump s’est éloignée des projecteurs et a rarement été vue en public.

