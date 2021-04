Melania Trump snob: Pétition exhortant Jill Biden à annuler les changements de l’ex-FLOTUS à Rose Garden | Monde | Nouvelles

Selon les rapports, plus de 40 000 personnes ont signé l’appel. La pétition, publiée sur Change.org, a demandé à la Première Dame et au Second Gentleman d’annuler les changements apportés par Mme Trump en août dernier.

L’appel se lit comme suit: «En 2019, Melania Trump a fait enlever les cerisiers, un cadeau du Japon, ainsi que le reste du feuillage et remplacé par un hommage ennuyeux à elle-même.

Il prétend également que les changements ont «arraché» l’héritage de Jackie Kennedy.

Et a ajouté: «Nous voulons que Jill Biden et Doug Emhoff prennent cela et redonnent à la roseraie le design original de Jackie.»

La pétition vise à atteindre 50 000 signatures.

Cependant, les changements ont fait l’objet de vives critiques, car certaines des fleurs colorées présentées dans le jardin ont été supprimées.

Parmi les critiques de la refonte de Melania figurait la décision de supprimer 10 pommetiers, que la pétition a décrits comme des cerisiers.

L’année dernière, la Maison Blanche a déclaré que les arbres n’avaient pas été détruits mais qu’ils seraient déplacés et replantés ailleurs sur le terrain.

Selon un rapport de vérification des faits de . l’année dernière, certaines des affirmations largement diffusées sur la refonte de Melania sur les réseaux sociaux étaient fausses.

L’ancienne Première Dame a également été critiquée par les utilisateurs des médias sociaux pour avoir procédé à la rénovation du jardin malgré la pandémie et les manifestations en cours à la suite du meurtre de George Floyd.