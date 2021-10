Melanie C appelle l’élimination « si, si étrange »

Dancing With the Stars s’est terminé par une autre élimination où le juge en chef Len Goodman a dû servir de bris d’égalité, ce qui a dérouté tout le monde. Même l’ancienne chanteuse des Spice Girls, Melanie C, qui dansait avec Gleb Savchenko, pensait que son élimination était « tellement, tellement étrange ». Les juges ont dû choisir entre elle et Olivia Jade Giannulli, même si elles ont toutes les deux obtenu de bons scores pour leurs danses sur des chansons de Grease lundi.

« C’est tellement, tellement étrange », a déclaré Melanie C, 47 ans, à Entertainment Tonight jeudi. « C’est très surréaliste parce que c’est vraiment intense. J’étais tellement engagé … tout le monde dans la série l’est, et tout d’un coup, c’est fini. J’espérais vraiment et je pensais que je serais là un peu plus longtemps. »

Mel C, dont le nom de famille complet est Chisholm, avait toutes les raisons de penser qu’elle serait dans la série plus longtemps. Elle et Savchenko ont obtenu un 36/40 pour leur danse sur « You’re The One That I Want », remportant le troisième meilleur score de la soirée. Giannulli et Val Chmerkovskiy ont également marqué un 36/40, mais ce n’était pas suffisant pour garder l’un d’eux hors des deux derniers avec le vote des fans inclus. Carrie Ann Inaba et Bruno Tonioli ont choisi de sauver Mel C, tandis que Derek Hough et Goodman ont choisi Giannullu. Puisque Goodman est le juge en chef, il a également rompu l’égalité à quatre.

Après son élimination, il y a eu une vague de soutien de la part des fans, ce que Melanie C a « vraiment » apprécié. « Je pense qu’il y a tout un album qui attend d’être écrit après cette expérience », a-t-elle déclaré. « J’ai tellement fait dans ma vie. J’ai eu tellement de chance. J’ai eu une belle carrière. J’étais une Spice Girl, j’étais une artiste solo, j’ai fait du théâtre, j’en ai fait tellement différentes choses, mais rien ne m’a préparé à ça. »

Il y a encore « tant de points positifs » que Melanie C a retirés de cette expérience. Elle a commencé à se concentrer sur sa carrière musicale au cours de l’été et a sorti son album solo éponyme. « J’ai passé tellement d’années à découvrir qui je suis », a-t-elle déclaré à ET. « J’avais 20 ans quand j’ai travaillé pour la première fois avec les Spice Girls… Il y a eu de petites bosses en cours de route. Je suis une maman, ma fille [Scarlet’s] 12 maintenant, et j’ai l’impression d’être à un moment de ma vie où j’ai enfin trouvé cette acceptation de moi-même. »

Melanie C a également déclaré à ET que les Spice Girls « 100% » veulent se remettre ensemble après leur tournée réussie en 2019. « Bien sûr, le monde a été dans une telle tourmente, mais le plan au-delà de cela est de sortir là-bas quand c’est sûr quand nous pouvons le faire. Ce qui est difficile, c’est qu’il y a tellement d’artistes qui veulent sortir, et il n’y en a pas beaucoup des salles, alors nous faisons tous la queue pour dire « Je le veux ! Je le veux » », a-t-elle déclaré.

La saison 30 de DWTS est diffusée les lundis à 20 h HE. Les autres candidats célèbres sont Jimmie Allen, Melora Hardin, Giannulli, Amanda Kloots, Suni Lee, Mike « The Miz » Misanin, Kenya Moore, Cody Rigsby, Iman Shumpert et JoJo Siwa.