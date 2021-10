Melanie C réagit à l’élimination choquante de « Danse avec les stars »

Danse avec les stars’ Grease Night s’est terminée par un choc alors que Melanie C et Gleb Savchenko ont été éliminés malgré un score de 36 sur 40 pour leur set quickstep très apprécié sur la mélodie emblématique « You’re the One That I Want ». Bien qu’elles soient célébrées pour leur danse, qui a valu aux juges et au juge en chef Len Goodman la distinction de leur meilleure performance à ce jour, la star des Spice Girls et son partenaire professionnel se sont retrouvés en bas aux côtés d’Olivia Jade et Val Chmerkovskiy dans l’un des moments les plus surprenants de la saison.

Avec la fille de Lori Loughlin et Mossimo Giannulli marquant également un 36 sur 40 avec son foxtrot réglé sur « Summer Nights », Goodman a finalement voté pour renvoyer Melanie C et Savchenko à la maison. La pop star a admis dans une interview avec Entertainment Tonight lundi soir qu’elle était « absolument vidée », alors rentrez chez vous si tôt. « Écoutez, quelqu’un doit y aller, vous savez ? Tout le monde a travaillé si dur et chaque semaine, tout le monde produit de superbes danses », a-t-elle partagé. « [But] Je suis absolument dégouté. Je suis dégoûté d’y aller. »

Elle a ajouté que même si Dancing With the Stars a été « difficile », elle voulait rester plus longtemps qu’elle ne l’avait réellement fait. « Mais tout arrive pour une raison », a-t-elle ajouté. « Voyons ce que l’avenir nous réserve. » Savchenko a ajouté à ET qu’il n’avait jamais vu leur élimination arriver si tôt, en particulier avec leurs scores élevés et les commentaires qu’ils avaient reçus des juges et des téléspectateurs.

« Je pensais déjà : ‘Nous allons jusqu’au bout !' », a-t-il admis au point de vente. « Je danse avec Melanie C des Spice Girls, combien pourriez-vous vouloir de plus que d’avoir un partenaire comme ça ? » Bien qu’il n’ait pas remporté le trophée Mirrorball, Savchenko a déclaré qu’il sentait qu’il « s’était fait un ami pour la vie » avec son partenaire, bien qu’il ait noté qu’ils voulaient tous les deux rester dans la compétition avec cette amitié plutôt que d’être renvoyés chez eux.

La compétition s’intensifie dans la salle de bal, avec l’épisode de lundi mettant également en vedette JoJo Siwa et Jenna Johnson remportant le premier score parfait de la saison 40 sur 40 des juges Goodman, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli et Derek Hough. Le premier duo de danse entièrement féminin de l’émission a livré un ensemble de foxtrot à haute énergie sur « Regardez-moi, je suis Sandra Dee (Reprise) » qui a laissé les juges abasourdis. Dancing With the Stars est diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.