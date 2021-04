Melanie Scrofano et Tim Rozon de Wynonna Earp parlent de l’héritage de la série, mais y a-t-il de l’espoir pour la saison 5?

La décision de Doc d’être un vampire qui a jeté une clé dans à peu près tout dans sa vie? Pas de problème, car il a été dé-vamped par son propre désir. La spirale de Wynonna? Apparemment brisé, et il semble en fait qu’elle et Doc pourraient être heureux sans plus d’auto-sabotage. (Excusez-moi pendant que je vais frapper du bois dessus.) Jeremy … eh bien, Jeremy a encore perdu Robin et son travail, mais il a dû porter le chapeau de Doc à la fin, et c’est quelque chose! Même Mercedes devient un vampire, ce dont elle était très excitée.