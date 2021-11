Melanie Sykes sur le diagnostic de l’autisme : le système éducatif a besoin d’être « reconstruit »

Melanie Sykes a récemment reçu un diagnostic d’autisme (Photo : Instagram @msmelaniesykes)

Melanie Sykes a parlé publiquement de son diagnostic d’autisme et a appelé à une refonte du système éducatif.

Elle sensibilise les gens pour aider les autres personnes atteintes d’autisme parce qu’elle dit que cela « met des pieds-de-biche » aux élèves dans une « certaine façon de penser et d’être ».

La présentatrice de télévision, 51 ans, a annoncé plus tôt dans la semaine qu’elle avait récemment reçu un diagnostic d’autisme et que la nouvelle avait « raffermi la vie ».

Elle a révélé qu’elle avait eu du mal à passer des auditions et à présenter des rôles toute sa vie, mais qu’elle l’avait souvent mis sur le compte d’être un » parleur franc « .

Le présentateur a travaillé sur une série d’émissions, dont Let’s Do Lunch avec Gino D’Acampo, Going Out avec Alan Carr sur Radio 2 et est surtout connu pour avoir co-animé Today avec Des et Mel aux côtés de Des O’Connor.

Cependant, elle a révélé qu’elle avait vécu des moments difficiles et difficiles tout au long de sa carrière, qu’il s’agisse de lutter contre le talkback tout en utilisant un écouteur ou d’être incapable de lire des nombres de plus de cinq chiffres à partir d’un autocue.

« On m’a souvent dit: » oh, personne ne dit jamais ça » ou » personne ne s’en est jamais plaint « , et maintenant je sais pourquoi « , a-t-elle déclaré, dans une interview avec The Guardian.

Melanie Sykes a parlé publiquement de son diagnostic d’autisme pour aider à sensibiliser (Photo : Dave Benett/.)

« Je pensais que c’était parce que j’étais du Nord et que j’étais juste un franc-parler. »

Melanie a déclaré qu’elle avait récemment été évaluée pour son état de développement, qui, selon la National Autistic Society, affecte la façon dont les personnes atteintes communiquent et interagissent avec le monde.

La femme de 51 ans a déclaré qu’elle avait été encouragée à obtenir une évaluation lors de son travail sur un documentaire sur les échecs du système éducatif. Harry Thompson, écrivain et conférencier du programme, lui a dit qu’il reconnaissait certains traits qui pourraient signifier qu’elle pourrait être autiste.

‘[They] inclus des choses comme ne pas bien réussir à l’école. Bien que j’étais une lectrice passionnée, je n’arrivais pas à comprendre ce que je devais faire », a-t-elle poursuivi.

« Je pense toujours que c’est le plus jeune de mon année. J’ai quitté l’école à 15 ans et je pensais juste que j’étais moins mature que les autres, mais je sais maintenant que le système éducatif n’a pas été mis en place de manière à ce que j’aie pu fonctionner là-bas.

«Cela vous oblige à adopter une certaine façon de penser et d’être, et si vous ne correspondez pas au projet de loi, vous êtes laissé pour compte. C’est pourquoi nous devons démolir le système éducatif et le reconstruire pour qu’il convienne à tout le monde.

Le plus jeune fils de Melanie, 17 ans, a également reçu un diagnostic d’autisme à l’âge de trois ans et elle pense que la sensibilisation au sujet est essentielle pour améliorer le système.

Elle pense que les enfants ne devraient pas être « forcés d’apprendre l’algèbre ou le français » dans une salle de classe si leur « cerveau ne fonctionne pas comme ça », ajoutant que faire « une heure de maths tous les jours pendant cinq ans » ne l’aurait pas changée incapacité à lire un nombre de plus de cinq chiffres.

Son interview intervient quelques jours après que la mannequin Christine McGuiness a révélé comment elle « s’est effondrée en larmes » après avoir également reçu un diagnostic d’autisme.

La femme de 33 ans a déclaré que c’était un « soulagement » d’avoir appris en tant qu’adulte qu’elle avait un trouble du développement, mais ce n’était pas quelque chose qui l’avait surprise car il y avait toujours eu de « petits indices ».



