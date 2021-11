Melanion Capital défend l’exploitation minière de Bitcoin contre l’appel d’interdiction du gouvernement suédois

Les autorités suédoises, y compris l’Autorité suédoise de surveillance financière et la protection de l’environnement suédoise, ont étendu leurs appels à plaider en faveur d’une interdiction à l’échelle de l’Union européenne des activités minières de preuve de travail (PoW) au motif que le processus met en danger le réseau électrique.

Le gestionnaire d’investissement basé en France, Melanion Capital, critique également cet appel prétendument patriotique, qui affirme que la position du régulateur est basée sur la désinformation.

L’affirmation selon laquelle les mineurs de Bitcoin mettent en danger le réseau électrique est complètement erronée. Les mineurs de Bitcoin sont des consommateurs d’électricité de dernier recours « , a déclaré Melanion Capital dans une brève note, ajoutant que les mineurs de Bitcoin » sont le secteur le plus sensible aux prix de l’électricité, et leur modèle commercial s’effondre complètement lorsque la demande d’électricité augmente, car de légères augmentations de prix peuvent se produire. cela signifie que les activités minières subissent des pertes.

La société d’investissement a préconisé que les régulateurs du monde entier s’abstiennent d’établir des règles qui nuisent à la croissance de l’industrie simplement parce que l’écosystème fonctionne de manière décentralisée. Il n’y a pas d’individus qui parlent pour le bien de tous.

« L’absence d’un tel contrepoids politique [para los mineros de Bitcoin] il ne faut pas en profiter pour mettre en œuvre des mesures qui rendent une industrie illégale en raison de son manque de pouvoirs défensifs. »

La réponse de Melanion à l’appel à l’interdiction était également basée sur la position de gouvernements régionaux tels que le Texas, qui explorent des moyens d’exploiter les ressources énergétiques renouvelables de l’État pour extraire le BTC de manière efficace et rentable.

En Amérique centrale, El Salvador apparaît également comme un pays qui canalise l’énergie géothermique propre vers ses activités minières de Bitcoin. Il y a des partisans de l’extraction de Bitcoin qui pensent que l’approche d’extraction de la principale crypto-monnaie, ainsi que celles d’autres actifs PoW, est ce qui détermine en grande partie la façon dont les régulateurs devraient classer l’industrie.

Jusqu’à présent, les mineurs explorent des moyens de passer à l’énergie verte pour leurs processeurs de minage Bitcoin. Si les résultats ne sont peut-être pas visibles à court terme, la dynamique des entités dans ce domaine laisse espérer une généralisation de cette approche dans les années à venir.

Source de l’image : Shutterstock