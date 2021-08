Melbourne : le chaos dans les rues d’Australie alors que la police fait exploser des manifestants anti-verrouillage | Monde | Nouvelles

La police australienne a arrêté samedi des centaines de manifestants anti-verrouillage à Melbourne et à Sydney et sept officiers ont été hospitalisés à la suite d’affrontements, alors que le pays a connu sa plus forte augmentation en une seule journée de cas de COVID-19. La police à cheval a utilisé du gaz poivré à Melbourne pour disperser des foules de plus de 4 000 personnes se dirigeant vers les lignes de police, tandis que de plus petits groupes de manifestants ont été empêchés de se rassembler à Sydney par un important contingent de policiers anti-émeute. Des images sur les réseaux sociaux ont montré que les manifestants étaient aspergés de poivre au milieu d’informations selon lesquelles la police “utilisait des balles en caoutchouc”.

La police de l’État de Victoria a déclaré avoir arrêté 218 personnes dans la capitale de l’État, Melbourne.

Ils ont infligé 236 amendes et maintenu trois personnes en garde à vue pour avoir agressé la police.

Les personnes arrêtées s’exposent à des amendes de 5 452 dollars australiens (2 853 £) chacune pour avoir enfreint les ordonnances de santé publique.

La police de la Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale, a déclaré avoir inculpé 47 personnes d’avoir enfreint les ordonnances de santé publique ou de résistance à l’arrestation, entre autres infractions, et prononcé plus de 260 amendes allant de 50 $ A (26 £) à 3 000 $. La police a déclaré qu’environ 250 personnes se sont rendues dans la ville pour la manifestation.

Sydney, la plus grande ville d’Australie avec plus de 5 millions d’habitants, est strictement fermée depuis plus de deux mois, n’ayant pas réussi à contenir une épidémie qui s’est propagée au-delà des frontières intérieures et jusqu’à la Nouvelle-Zélande voisine.

La grande majorité des 894 cas signalés à travers l’Australie samedi ont été trouvés à Sydney, l’épicentre de l’épidémie alimentée par la variante Delta.

“Nous sommes dans une situation très grave ici en Nouvelle-Galles du Sud”, a déclaré le ministre de la Santé de l’État, Brad Hazzard. “Il n’y a pas de temps maintenant pour être égoïste, il est temps de penser à la communauté au sens large et à vos familles.”

La police a patrouillé dans les rues de Sydney et bloqué les transports privés et publics dans le centre-ville pour réduire le nombre de personnes se rassemblant lors d’une manifestation non autorisée.

Le respect des règles de santé publique a été l’une des principales raisons citées du succès de l’Australie, par rapport à d’autres pays riches, dans la gestion de la pandémie. Mais le pays a du mal à freiner la troisième vague d’infections qui a commencé à Sydney à la mi-juin.

L’Australie a enregistré environ 43 000 cas de COVID-19 et 978 décès. Mais alors que ces chiffres sont faibles, seulement environ un tiers des Australiens âgés de 16 ans et plus ont été entièrement vaccinés, selon les données du ministère fédéral de la Santé publiées samedi.

Les autorités de la Nouvelle-Galles du Sud ont signalé samedi trois décès et 516 personnes hospitalisées. Sur les 85 personnes en soins intensifs, 76 n’étaient pas vaccinées, ont indiqué des responsables.

Au moins 96 personnes étaient actives dans la communauté pendant leur période infectieuse, et il y a eu un certain nombre de violations des ordonnances de santé publique, ralentissant toutes les efforts pour réduire l’épidémie.

À Victoria, au moins 39 personnes étaient actives dans la communauté alors qu’elles étaient contagieuses. Dix-huit personnes étaient hospitalisées, huit en soins intensifs et six sous ventilation.