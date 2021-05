Melbourne: les experts préviennent que la variante indienne «pourrait devenir incontrôlable» en Australie | Monde | Nouvelles

La mutation s’est propagée dans tout Victoria, avec 34 cas actifs signalés. Plus de 10000 personnes dans l’État de Victoria ont été invitées à se mettre en quarantaine après avoir été en contact étroit avec la variante.

Les autorités sanitaires de la région ont demandé aux habitants de se conformer aux mesures prévues dans le cadre d’un verrouillage de disjoncteur.

Le premier ministre par intérim, James Merlino, a confirmé 34 cas actifs de l’agent pathogène à Victoria.

Parmi les personnes infectées, 26 sont des cas liés à une fuite de quarantaine dans un hôtel en Australie-Méridionale.

M. Merlino a averti que la nouvelle variante préoccupante est hautement transmissible.

Il a ajouté que la souche se propage actuellement à un rythme jamais vu auparavant.

Le premier ministre par intérim a déclaré: «Le dernier jour, nous avons vu plus de preuves que nous avons affaire à une souche hautement infectieuse du virus, une variante préoccupante, qui fonctionne plus vite que nous n’en avons jamais enregistré.

«Nous avons identifié plus de 10 000 contacts primaires et secondaires qui devront soit mettre en quarantaine, soit tester et isoler, et ce nombre continuera de croître et de changer.

«La principale préoccupation de nos experts en santé publique est la vitesse à laquelle cette variante évolue.