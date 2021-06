Melichar et Schuurs obtiennent la place des huitièmes de finale aux dépens de Yerolymos et Parry

02/06/2021 à 20h30 CEST

Le joueur de tennis américain Nicole Mélichar, numéro 9 de la WTA et la joueuse néerlandaise Demi Schuurs, le numéro 10 de la WTA a rempli les pronostics en battant en une heure et vingt-trois minutes par 7-5 et 6-4 aux français Margot Yérolymos Oui Diane parade, numéro 467 de la WTA et numéro 291 de la WTA respectivement lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs de ce match lors des 16es de finale à Roland-Garros.

La paire perdante a réussi à casser le service à ses adversaires 3 fois, tandis que les gagnants, pour leur part, l’ont fait 5 fois. De même, Melichar et Schuurs ont réalisé un premier service de 74% et ont commis 4 doubles fautes, réussissant à remporter 61% des points de service, tandis que leurs rivaux ont obtenu 80% d’efficacité, ont commis 3 doubles fautes et ont réussi à gagner 52% des points au servir.

Lors des huitièmes de finale, Melichar et Schuurs affronteront les joueurs kazakhs Ioulia Pountseva Oui Cristina-Andrée Mitu.

La célébration du tournoi リ (Open de France Double Dames.) se produit entre le 2 et le 13 juin sur l’argile extérieure. Dans cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.